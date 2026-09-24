Top.Mail.Ru
The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка - фото 1
The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка - фото 2
The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alan Parsons
Альбом (сингл)
On Air
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка - фото 1
  • The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка - фото 2
  • The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб. 
Начислим 172 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658703
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка
4 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033559]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alan Parsons
Альбом (сингл)
On Air
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Blue Blue Sky, Too Close To The Sun, The Wind, Cloudbreak, I Cant Look Down, Brother Up In Heaven, Fall Free, Apollo, So Far Away, One Day To Fly, Blue Blue Sky
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка

On Air - сольный альбом Алана Парсонса, вышедший в 1996 году. Ведущую роль в записи альбома сыграл гитарист Айан Бэрнсон из The Alan Parsons Project. On Air - концептуальный альбом, посвящённый истории полётов и воздухоплавания: песня Too Close to the Sun была написана по мотивам античного мифа об Икаре, в композиции One Day to Fly содержится отсылка к опытам Леонардо да Винчи по созданию летательных аппаратов, а в песне Apollo даже звучит голос президента США Джона Кеннеди, объявившего о начале лунной программы. Алан Парсонс - один из известнейших музыкантов современности. Кроме что Алан Парсонс играет на гитаристе и клавишных, он к тому же вокалист, звукорежиссёр и продюсер. Славу Парсонсу как музыканту принесли альбомы в стиле арт-рок, а успех к Парсонсу как музыкальному продюсеру принесла совместная работа с группой Pink Floyd над альбомом Dark Side Of the Moon. Алан Парсонс совместно с Эриком Вулфсоном основали The Alan Parsons Project в 1975 году (проект просуществовал до 1990). Группа считается одной из классических команд в стилях прогрессив и арт-рок. Всего было выпущено 10 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 50 млн. копий. Самым успешным стал сингл и одноимённый альбом Eye in the Sky (в 1982 году он поднялся на 7 строчку чарта The Billboard 200) и спустя годы получил награду Грэмми.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033559]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alan Parsons
Альбом (сингл)
On Air
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Blue Blue Sky, Too Close To The Sun, The Wind, Cloudbreak, I Cant Look Down, Brother Up In Heaven, Fall Free, Apollo, So Far Away, One Day To Fly, Blue Blue Sky
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
On Air - сольный альбом Алана Парсонса, вышедший в 1996 году. Ведущую роль в записи альбома сыграл гитарист Айан Бэрнсон из The Alan Parsons Project. On Air - концептуальный альбом, посвящённый истории полётов и воздухоплавания: песня Too Close to the Sun была написана по мотивам античного мифа об Икаре, в композиции One Day to Fly содержится отсылка к опытам Леонардо да Винчи по созданию летательных аппаратов, а в песне Apollo даже звучит голос президента США Джона Кеннеди, объявившего о начале лунной программы. Алан Парсонс - один из известнейших музыкантов современности. Кроме что Алан Парсонс играет на гитаристе и клавишных, он к тому же вокалист, звукорежиссёр и продюсер. Славу Парсонсу как музыканту принесли альбомы в стиле арт-рок, а успех к Парсонсу как музыкальному продюсеру принесла совместная работа с группой Pink Floyd над альбомом Dark Side Of the Moon. Алан Парсонс совместно с Эриком Вулфсоном основали The Alan Parsons Project в 1975 году (проект просуществовал до 1990). Группа считается одной из классических команд в стилях прогрессив и арт-рок. Всего было выпущено 10 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 50 млн. копий. Самым успешным стал сингл и одноимённый альбом Eye in the Sky (в 1982 году он поднялся на 7 строчку чарта The Billboard 200) и спустя годы получил награду Грэмми.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...