БИ-2 - 16 Плюс (Переиздание) (4601006008203) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
16 Плюс
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
В наличии
Код товара: 696056
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5 490 руб.
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Коллекция БИ-2
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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4601006008203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
16 Плюс
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Не умирать молодым, Хипстер, Блюз 16+, Забрали в армию, Темные небеса Музыка без причин, Над пропастью во ржи, Мать, Компромисс, Остров сломанных игрушек, Только любовь починит, Три сантиметра над землей, Дайте огня (bonus track), Нэпман (bonus track), Робот (bonus track)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара БИ-2 - 16 Плюс (Переиздание) (4601006008203) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов. В своем новом альбоме популярные музыканты переосмысливают старые темы, и вновь обращаются к молодежи. Само название отсылает к цензурирующему знаку для ограничения возраста. Оно возникло в ответ на недавно введенные телевизионные запреты. На альбоме можно услышать как старые популярные композиции, так и новые, целенаправленно написанные для этого альбома хиты. В записи принимало участие множество знаменитых музыкантов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
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Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4601006008203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
16 Плюс
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Не умирать молодым, Хипстер, Блюз 16+, Забрали в армию, Темные небеса Музыка без причин, Над пропастью во ржи, Мать, Компромисс, Остров сломанных игрушек, Только любовь починит, Три сантиметра над землей, Дайте огня (bonus track), Нэпман (bonus track), Робот (bonus track)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов. В своем новом альбоме популярные музыканты переосмысливают старые темы, и вновь обращаются к молодежи. Само название отсылает к цензурирующему знаку для ограничения возраста. Оно возникло в ответ на недавно введенные телевизионные запреты. На альбоме можно услышать как старые популярные композиции, так и новые, целенаправленно написанные для этого альбома хиты. В записи принимало участие множество знаменитых музыкантов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
Купить БИ-2 - 16 Плюс (Переиздание) (4601006008203) виниловая пластинка - по цене 5490 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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