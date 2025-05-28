БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Би-2 и Симфонический оркестр МВД России
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 150 руб.
В наличии
Код товара: 695173
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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4601006010541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Би-2 и Симфонический оркестр МВД России
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Intro, Зажигать, Последний герой, И корабль плывет…, Достучаться до небес, Небо без края (feat. И.Желанная), Скользкие улицы (feat.Brainstorm), Теряю голову, Фламенко, Мой рок-н-ролл (feat. Чичерина), Моя любовь, Медленная звезда (feat. Д.Арбенина), Реки, Дурочка, Научи меня быть счастливым (feat.Вельвет), С тобой, Из-за меня (feat. Д.Арбенина), Прощай Берлин, В этом городе (feat.И.Желанная), Варвара, Забери меня (feat. И.Желанная), Небо, Провидение новой луны (feat. Т.Кузнецова), Волки, Полковн
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка
К концертам группы Би-2 с оркестром МВД в «Крокус Сити Холл» в ноябре 2015 года музыканты выпускают свой альбом 2010-го года с симфоническим оркестром МВД на виниле. В данное издание вошли все главные хиты группы. Мастеринг звука сделал Сергей Большаков. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4601006010541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Би-2 и Симфонический оркестр МВД России
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Intro, Зажигать, Последний герой, И корабль плывет…, Достучаться до небес, Небо без края (feat. И.Желанная), Скользкие улицы (feat.Brainstorm), Теряю голову, Фламенко, Мой рок-н-ролл (feat. Чичерина), Моя любовь, Медленная звезда (feat. Д.Арбенина), Реки, Дурочка, Научи меня быть счастливым (feat.Вельвет), С тобой, Из-за меня (feat. Д.Арбенина), Прощай Берлин, В этом городе (feat.И.Желанная), Варвара, Забери меня (feat. И.Желанная), Небо, Провидение новой луны (feat. Т.Кузнецова), Волки, Полковн
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
К концертам группы Би-2 с оркестром МВД в «Крокус Сити Холл» в ноябре 2015 года музыканты выпускают свой альбом 2010-го года с симфоническим оркестром МВД на виниле. В данное издание вошли все главные хиты группы. Мастеринг звука сделал Сергей Большаков. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
Достоинства:
Комментарий:
Отличная запись! Я переодически попадаю на пластинки в которых запись ну мягко говоря так себе. Особенно почему-то у западных артистов такая беда. Тут ожидал, что будет ну нооормально, главное, что песен много и с симфоническим оркестром. Но нет! Тут отличная запись. Очень качественный и сочный звук. Слушать очень приятно. Я хоть и покупал ради музыки и звука) Но жаль обложка не богатая. Не выставишь ее как музейный экспонат) Но ради звука, песен и шикарных просто аранжировок (аранжировщик будто треки понял лучше чем сами би-2. порой такие тонкие ноты выдает, что диву даешься и таешь) крайне рекомендую вообще всем.
Достоинства:
Комментарий:
Жаль, что группа так себя повела относительно своих же фанатов, но музыка в сборнике огонь, а уж сведение вообще огнище. качество на высоте как содержания так и самой пластинки
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка в прекрасном состоянии. Никаких артефактов, чистый детальный звук.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, соответствует ожиданиям
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано крайне надёжно!!! Пластинки пришли в целостности и сохранности, запись хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Спасибо производителю!
Достоинства:
Комментарий:
Думаю об исполнителях говорить нечего. Альбом отличный. Качество звука на высоте
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую к покупке любителям
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой экземпляр в коллекцию.)
Купить БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка - по цене 8150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Отличная запись! Я переодически попадаю на пластинки в которых запись ну мягко говоря так себе. Особенно почему-то у западных артистов такая беда. Тут ожидал, что будет ну нооормально, главное, что песен много и с симфоническим оркестром. Но нет! Тут отличная запись. Очень качественный и сочный звук. Слушать очень приятно. Я хоть и покупал ради музыки и звука) Но жаль обложка не богатая. Не выставишь ее как музейный экспонат) Но ради звука, песен и шикарных просто аранжировок (аранжировщик будто треки понял лучше чем сами би-2. порой такие тонкие ноты выдает, что диву даешься и таешь) крайне рекомендую вообще всем.
Достоинства:
Комментарий:
Жаль, что группа так себя повела относительно своих же фанатов, но музыка в сборнике огонь, а уж сведение вообще огнище. качество на высоте как содержания так и самой пластинки
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка в прекрасном состоянии. Никаких артефактов, чистый детальный звук.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, соответствует ожиданиям
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано крайне надёжно!!! Пластинки пришли в целостности и сохранности, запись хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Спасибо производителю!
Достоинства:
Комментарий:
Думаю об исполнителях говорить нечего. Альбом отличный. Качество звука на высоте
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую к покупке любителям
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой экземпляр в коллекцию.)