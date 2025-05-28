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БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка

9 Отзывы
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БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка - фото 1
БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Би-2 и Симфонический оркестр МВД России
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка - фото 1
  • БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 150 руб. 
Начислим 250 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695173
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Загружаем...
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БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка
8 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция БИ-2
filter_none Товар входит в коллекцию БИ-2

Коллекция БИ-2


Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4601006010541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Би-2 и Симфонический оркестр МВД России
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Intro, Зажигать, Последний герой, И корабль плывет…, Достучаться до небес, Небо без края (feat. И.Желанная), Скользкие улицы (feat.Brainstorm), Теряю голову, Фламенко, Мой рок-н-ролл (feat. Чичерина), Моя любовь, Медленная звезда (feat. Д.Арбенина), Реки, Дурочка, Научи меня быть счастливым (feat.Вельвет), С тобой, Из-за меня (feat. Д.Арбенина), Прощай Берлин, В этом городе (feat.И.Желанная), Варвара, Забери меня (feat. И.Желанная), Небо, Провидение новой луны (feat. Т.Кузнецова), Волки, Полковн
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка

К концертам группы Би-2 с оркестром МВД в «Крокус Сити Холл» в ноябре 2015 года музыканты выпускают свой альбом 2010-го года с симфоническим оркестром МВД на виниле. В данное издание вошли все главные хиты группы. Мастеринг звука сделал Сергей Большаков. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.



Теги товара: Русский рок, Би-2

Отзывы о товаре БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная запись! Я переодически попадаю на пластинки в которых запись ну мягко говоря так себе. Особенно почему-то у западных артистов такая беда. Тут ожидал, что будет ну нооормально, главное, что песен много и с симфоническим оркестром. Но нет! Тут отличная запись. Очень качественный и сочный звук. Слушать очень приятно. Я хоть и покупал ради музыки и звука) Но жаль обложка не богатая. Не выставишь ее как музейный экспонат) Но ради звука, песен и шикарных просто аранжировок (аранжировщик будто треки понял лучше чем сами би-2. порой такие тонкие ноты выдает, что диву даешься и таешь) крайне рекомендую вообще всем.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Ростислав Т.

Достоинства:


Комментарий:
Жаль, что группа так себя повела относительно своих же фанатов, но музыка в сборнике огонь, а уж сведение вообще огнище. качество на высоте как содержания так и самой пластинки
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка в прекрасном состоянии. Никаких артефактов, чистый детальный звук.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Маргарита О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, соответствует ожиданиям
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано крайне надёжно!!! Пластинки пришли в целостности и сохранности, запись хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Спасибо производителю!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Думаю об исполнителях говорить нечего. Альбом отличный. Качество звука на высоте
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2023
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую к покупке любителям
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2023
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой экземпляр в коллекцию.)



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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4601006010541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Би-2 и Симфонический оркестр МВД России
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Intro, Зажигать, Последний герой, И корабль плывет…, Достучаться до небес, Небо без края (feat. И.Желанная), Скользкие улицы (feat.Brainstorm), Теряю голову, Фламенко, Мой рок-н-ролл (feat. Чичерина), Моя любовь, Медленная звезда (feat. Д.Арбенина), Реки, Дурочка, Научи меня быть счастливым (feat.Вельвет), С тобой, Из-за меня (feat. Д.Арбенина), Прощай Берлин, В этом городе (feat.И.Желанная), Варвара, Забери меня (feat. И.Желанная), Небо, Провидение новой луны (feat. Т.Кузнецова), Волки, Полковн
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
К концертам группы Би-2 с оркестром МВД в «Крокус Сити Холл» в ноябре 2015 года музыканты выпускают свой альбом 2010-го года с симфоническим оркестром МВД на виниле. В данное издание вошли все главные хиты группы. Мастеринг звука сделал Сергей Большаков. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.


Теги товара: Русский рок, Би-2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная запись! Я переодически попадаю на пластинки в которых запись ну мягко говоря так себе. Особенно почему-то у западных артистов такая беда. Тут ожидал, что будет ну нооормально, главное, что песен много и с симфоническим оркестром. Но нет! Тут отличная запись. Очень качественный и сочный звук. Слушать очень приятно. Я хоть и покупал ради музыки и звука) Но жаль обложка не богатая. Не выставишь ее как музейный экспонат) Но ради звука, песен и шикарных просто аранжировок (аранжировщик будто треки понял лучше чем сами би-2. порой такие тонкие ноты выдает, что диву даешься и таешь) крайне рекомендую вообще всем.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Ростислав Т.

Достоинства:


Комментарий:
Жаль, что группа так себя повела относительно своих же фанатов, но музыка в сборнике огонь, а уж сведение вообще огнище. качество на высоте как содержания так и самой пластинки
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка в прекрасном состоянии. Никаких артефактов, чистый детальный звук.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Маргарита О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, соответствует ожиданиям
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано крайне надёжно!!! Пластинки пришли в целостности и сохранности, запись хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Спасибо производителю!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Думаю об исполнителях говорить нечего. Альбом отличный. Качество звука на высоте
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2023
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую к покупке любителям
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2023
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой экземпляр в коллекцию.)


Купить БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка - по цене 8150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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