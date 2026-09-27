Ночные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ночные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка
«Рубеж» — третий официальный студийный альбом группы «Ночные Снайперы», выпущенный 1 марта 2001 года на лейбле REAL Records. Пластинка стала первой «электрической» работой группы, принёсшей коллективу широкую известность благодаря хиту «31-я весна». Альбом был записан в августе 2000 года на студии «Добролёт» звукорежиссёром Евгением Лёвиным.
Данное виниловое переиздание содержит основной альбом на двенадцатидюймовой пластинке и дополнено бонусным семидюймовым диском, в который вошли пять песен с неофициального альбома группы «Вторая пуля», записанного на магнитную кассету в 1995 году во время питерского квартирника. Этот материал ранее нигде не издавался, что делает релиз уникальным для коллекционеров и поклонников раннего творчества группы.
«ВТОРАЯ ПУЛЯ»:
«Вторая пуля» — один из самых ранних магнитоальбомов «Ночных Снайперов», записанный дуэтом Дианы Арбениной и Светланы Сургановой с использованием гитары, скрипки и бубна. Некоторые композиции с этого альбома позже вошли в другие работы группы, другие так и остались неизданными.
Треклист
LP1 — Основной альбом, сторона A
- 31?я весна
- Рубеж
- Ёжик
- Ограда
- Парфюмерная
- Ты
- Блины по?снайперски
LP1 — Основной альбом, сторона B
- Еврейская
- Россия, 37
- Кошка московская
- Колыбельная по?снайперски
- Лето?пиво
- Папа
- Бабушки
LP1 — Бонусный 7?дюймовый диск, сторона A
- Тугая ночь
- Ты тоньше
- Русский пассажир
LP1 — Бонусный 7?дюймовый диск, сторона B
- Гости мои
- В городе моём
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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«Рубеж» — третий официальный студийный альбом группы «Ночные Снайперы», выпущенный 1 марта 2001 года на лейбле REAL Records. Пластинка стала первой «электрической» работой группы, принёсшей коллективу широкую известность благодаря хиту «31-я весна». Альбом был записан в августе 2000 года на студии «Добролёт» звукорежиссёром Евгением Лёвиным.
Данное виниловое переиздание содержит основной альбом на двенадцатидюймовой пластинке и дополнено бонусным семидюймовым диском, в который вошли пять песен с неофициального альбома группы «Вторая пуля», записанного на магнитную кассету в 1995 году во время питерского квартирника. Этот материал ранее нигде не издавался, что делает релиз уникальным для коллекционеров и поклонников раннего творчества группы.
«ВТОРАЯ ПУЛЯ»:
«Вторая пуля» — один из самых ранних магнитоальбомов «Ночных Снайперов», записанный дуэтом Дианы Арбениной и Светланы Сургановой с использованием гитары, скрипки и бубна. Некоторые композиции с этого альбома позже вошли в другие работы группы, другие так и остались неизданными.
Треклист
LP1 — Основной альбом, сторона A
- 31?я весна
- Рубеж
- Ёжик
- Ограда
- Парфюмерная
- Ты
- Блины по?снайперски
LP1 — Основной альбом, сторона B
- Еврейская
- Россия, 37
- Кошка московская
- Колыбельная по?снайперски
- Лето?пиво
- Папа
- Бабушки
LP1 — Бонусный 7?дюймовый диск, сторона A
- Тугая ночь
- Ты тоньше
- Русский пассажир
LP1 — Бонусный 7?дюймовый диск, сторона B
- Гости мои
- В городе моём
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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