Зима, Авиамарш, Калинка, Ах, море, море, Чему учат в школе, Дважды два — четыре, Подари мне лето, Ходит песенка по кругу, Как хорошо быть генералом, Голубые города, Как провожают пароходы, Песня о друге, Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой (Вокализ), Человек из дома вышел, Будет жить любовь на свете, Что такое счастье, Шутка, Это издание

Зима, Авиамарш, Калинка, Ах, море, море, Чему учат в школе, Дважды два — четыре, Подари мне лето, Ходит песенка по кругу, Как хорошо быть генералом, Голубые города, Как провожают пароходы, Песня о друге, Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой (Вокализ), Человек из дома вышел, Будет жить любовь на свете, Что такое счастье, Шутка, Это издание

Описание товара Ночные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка

«Рубеж» — третий официальный студийный альбом группы «Ночные Снайперы», выпущенный 1 марта 2001 года на лейбле REAL Records. Пластинка стала первой «электрической» работой группы, принёсшей коллективу широкую известность благодаря хиту «31-я весна». Альбом был записан в августе 2000 года на студии «Добролёт» звукорежиссёром Евгением Лёвиным.

Данное виниловое переиздание содержит основной альбом на двенадцатидюймовой пластинке и дополнено бонусным семидюймовым диском, в который вошли пять песен с неофициального альбома группы «Вторая пуля», записанного на магнитную кассету в 1995 году во время питерского квартирника. Этот материал ранее нигде не издавался, что делает релиз уникальным для коллекционеров и поклонников раннего творчества группы.

«ВТОРАЯ ПУЛЯ»:

«Вторая пуля» — один из самых ранних магнитоальбомов «Ночных Снайперов», записанный дуэтом Дианы Арбениной и Светланы Сургановой с использованием гитары, скрипки и бубна. Некоторые композиции с этого альбома позже вошли в другие работы группы, другие так и остались неизданными.

Треклист

LP1 — Основной альбом, сторона A

31?я весна Рубеж Ёжик Ограда Парфюмерная Ты Блины по?снайперски

LP1 — Основной альбом, сторона B

Еврейская Россия, 37 Кошка московская Колыбельная по?снайперски Лето?пиво Папа Бабушки

LP1 — Бонусный 7?дюймовый диск, сторона A

Тугая ночь Ты тоньше Русский пассажир

LP1 — Бонусный 7?дюймовый диск, сторона B