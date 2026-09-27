Прохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Прохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) виниловая пластинка
"Асфальт" - седьмой студийный альбом российского коллектива Прохор и Пузо, выпущенный в 2024 году на CD и в 2025 на виниле. Он выдержан в привычной для музыкантов манере инди-рока с элементами постпанка и психоделики. Оформлением релиза занимался Дмитрий Ремизов.
"Прохор и Пузо" - российская рок-группа, основанная в 1997 году в Москве. В состав группы входят Виктор Пузо (бас-гитара, вокал) и Прохор Алексеев (вокал, электрогитара). Тематика песен коллектива носит алкогольно-бытовой характер, а в некоторых песнях используются нецензурные выражения. Группа выпустила несколько студийных альбомов, включая "Готика" (2001), "Водка" (2008), "Алла" (2010) и "Тлен" (2013).
Треклист:
- Воины Света
- Асфальт
- Ночь
- Молодость
- Реквием
- Транзистор
- Тревожная
- Шорох шпал
- Завет
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Альтернативный рок, Цветной винил
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"Асфальт" - седьмой студийный альбом российского коллектива Прохор и Пузо, выпущенный в 2024 году на CD и в 2025 на виниле. Он выдержан в привычной для музыкантов манере инди-рока с элементами постпанка и психоделики. Оформлением релиза занимался Дмитрий Ремизов.
"Прохор и Пузо" - российская рок-группа, основанная в 1997 году в Москве. В состав группы входят Виктор Пузо (бас-гитара, вокал) и Прохор Алексеев (вокал, электрогитара). Тематика песен коллектива носит алкогольно-бытовой характер, а в некоторых песнях используются нецензурные выражения. Группа выпустила несколько студийных альбомов, включая "Готика" (2001), "Водка" (2008), "Алла" (2010) и "Тлен" (2013).
Треклист:
- Воины Света
- Асфальт
- Ночь
- Молодость
- Реквием
- Транзистор
- Тревожная
- Шорох шпал
- Завет
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Альтернативный рок, Цветной винил
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