БИ-2 - Нечетный воин 5 (4620032917617) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция БИ-2
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (46200329...
-
В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (46010060...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.3 (46200329...
-
В наличииЦена 5 640 руб. 8 290 руб.1410 руб. в СплитБИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) вини...
Характеристики
Описание товара БИ-2 - Нечетный воин 5 (4620032917617) виниловая пластинка
Би-2 выпускают седьмой альбом своего сайд-проекта «Нечётный воин». Как обычно, после мощного «номерного» релиза, которым в 2022 году стал альбом «Аллилуйя», группа предлагает фанатам выдохнуть, переключиться на философский лад, может быть, даже помедитировать под песни на стихи давнего соавтора и соратника группы Михаила Карасёва. Нынешний релиз для него особенный. Альбом «Нечётный воин 5» выходит в день его 70-летия, 8 февраля. На новом альбоме «Нечётного воина» много имён, знакомых и по предыдущим итерациям проекта, и по сотрудничеству с Би-2. Здесь «Моя Мишель» («День за днем»), Настя Полева («On Fate»), Евгений Маргулис («Поэт»), Андрей Мисин («Ной»). Есть и музыканты, с которыми авторы альбома давно дружат, но в студии раньше не встречались. Это легендарный гитарист «Круиза» Валерий Гаина («С теми», «И было и нет»), солистка группы «Банд’Эрос» Наталья Ибадин («Деньги на ветер») и актриса Анастасия Уколова («И было и нет»). Также в записи альбома принял участие сам автор «Нечётных воинов» Михаил Карасёв (родной дядя Шуры Би-2) и дети Шуры Би-2 — Оливер и Ева. ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 18+ Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортник Егором Михайловичем, содержащиеся в реестре иностранных агентов, либо касается деятельности иностранного агента Бортник Егора Михайловича, содержащиеся в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 990 руб. 7 105 руб.1248 руб. в СплитQueen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDoors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (D...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитErykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) в...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитVan Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) вини...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитVince Guaraldi - Peanuts Greatest Hits (picture) (0888072715073)...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитTen Years After - Ssssh - deluxe (Half Speed) (0840401712658) ви...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитБИ-2 - Горизонт Событий (4620032910359) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.3 (46200329...
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитOST - Scrooged (Danny Elfman) (coloured) (0843563186138) винилов...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитQueen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитКороль И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
Отзывы о товаре БИ-2 - Нечетный воин 5 (4620032917617) виниловая пластинка