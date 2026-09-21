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Electric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (0630428099135) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Electric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (0630428099135) виниловая пластинка

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Electric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (0630428099135) виниловая пластинка - фото 1
Electric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (0630428099135) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Electric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (0630428099135) виниловая пластинка - фото 1
  • Electric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (0630428099135) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707905
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Electric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (0630428099135) виниловая пластинка
5 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Electric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (0630428099135) виниловая пластинка

Второй и последний альбом группы ELO Part II был первоначально выпущен в 1994 году. Двойной альбом из 23 треков, включая демо и бонус-треки, теперь доступен на красивом оранжевом виниле.. The Electric Light Orchestra (ELO) Part II — британско-американская рок- группа, созданная барабанщиком и соучредителем Electric Light Orchestra Бевом Беваном. В состав группы также входили бывший басист и вокалист ELO Келли Гроукатт и скрипач Мик Камински, а также дирижер Луи Кларк который гастролировал с ELO в последние годы его существования.

Отзывы о товаре Electric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (0630428099135) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Второй и последний альбом группы ELO Part II был первоначально выпущен в 1994 году. Двойной альбом из 23 треков, включая демо и бонус-треки, теперь доступен на красивом оранжевом виниле.. The Electric Light Orchestra (ELO) Part II — британско-американская рок- группа, созданная барабанщиком и соучредителем Electric Light Orchestra Бевом Беваном. В состав группы также входили бывший басист и вокалист ELO Келли Гроукатт и скрипач Мик Камински, а также дирижер Луи Кларк который гастролировал с ELO в последние годы его существования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Electric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (0630428099135) виниловая пластинка - стоимость товара 5320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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