Electric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (0630428099135) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб.
В наличии
Код товара: 707905
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Загружаем...
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Загружаем...
5 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Electric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (0630428099135) виниловая пластинка
Второй и последний альбом группы ELO Part II был первоначально выпущен в 1994 году. Двойной альбом из 23 треков, включая демо и бонус-треки, теперь доступен на красивом оранжевом виниле.. The Electric Light Orchestra (ELO) Part II — британско-американская рок- группа, созданная барабанщиком и соучредителем Electric Light Orchestra Бевом Беваном. В состав группы также входили бывший басист и вокалист ELO Келли Гроукатт и скрипач Мик Камински, а также дирижер Луи Кларк который гастролировал с ELO в последние годы его существования.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Второй и последний альбом группы ELO Part II был первоначально выпущен в 1994 году. Двойной альбом из 23 треков, включая демо и бонус-треки, теперь доступен на красивом оранжевом виниле.. The Electric Light Orchestra (ELO) Part II — британско-американская рок- группа, созданная барабанщиком и соучредителем Electric Light Orchestra Бевом Беваном. В состав группы также входили бывший басист и вокалист ELO Келли Гроукатт и скрипач Мик Камински, а также дирижер Луи Кларк который гастролировал с ELO в последние годы его существования.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Electric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (0630428099135) виниловая пластинка - стоимость товара 5320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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