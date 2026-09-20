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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
6 700 руб.
8 680
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654194
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Описание товара Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1
Клавиатура проводная Razer Ornata V3 Tenkeyless [RZ03-04881600-R3R1] работает на основе кликающих переключателей, позволяющих удобно набирать тексты и проходить игровые сессии. Конфигурацией предусмотрено 3 дополнительных кнопки для мгновенного доступа к мультимедийным ресурсам. Клавиатура проводная Razer Ornata V3 Tenkeyless [RZ03-04881600-R3R1] синхронизируется с необходимым устройством путем подключения 2-метрового кабеля к USB-разъему. Корпус из пластика защищен от негативного воздействия влаги. Подставка служит для уменьшения нагрузки на запястья. Клавиши с последующим программированием настраиваются под определенные игровые действия.
Клавиатура проводная Razer Ornata V3 Tenkeyless [RZ03-04881600-R3R1] работает на основе кликающих переключателей, позволяющих удобно набирать тексты и проходить игровые сессии. Конфигурацией предусмотрено 3 дополнительных кнопки для мгновенного доступа к мультимедийным ресурсам. Клавиатура проводная Razer Ornata V3 Tenkeyless [RZ03-04881600-R3R1] синхронизируется с необходимым устройством путем подключения 2-метрового кабеля к USB-разъему. Корпус из пластика защищен от негативного воздействия влаги. Подставка служит для уменьшения нагрузки на запястья. Клавиши с последующим программированием настраиваются под определенные игровые действия.
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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