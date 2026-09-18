Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий
Клавиатура A4Tech представляет собой надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ПК. Созданная с учетом японского стандарта раскладки JIS, эта клавиатура имеет 104 клавиши, обеспечивающие удобный и точный ввод данных. Мембранная конструкция клавиатуры гарантирует мягкость и бесшумность нажатий, что делает её идеальной для работы в офисе и дома. Клавиатура подключается с помощью интерфейса USB Type-A, обеспечивая стабильное и надежное соединение. Проводное подключение избавляет от необходимости постоянной замены батареек и обеспечивает мгновенный отклик в играх и программах. Элегантный черный цвет, дополненный синими элементами, придает клавиатуре стильный и современный вид. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что позволяет удобно разместить клавиатуру на рабочем столе, не стесняя движений. Вес клавиатуры составляет 534 г, что обеспечивает хорошую устойчивость во время работы. Формат клавиатуры полноразмерный, что обеспечивает доступ ко всем необходимым клавишам и функциям. Помимо самой клавиатуры, устройство включает в себя оптический сенсор мыши с разрешением 1600 dpi, что делает его универсальным выбором для всех видов задач, будь то работа с текстами или игра в динамичные видеоигры. Бренд A4Tech гарантирует высокое качество и долговечность своей продукции, что делает эту клавиатуру надежным выбором для каждого пользователя.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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