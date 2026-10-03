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Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный

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Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный - фото 1
Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный - фото 2
Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный - фото 3
Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный - фото 4
Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный - фото 5
Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный - фото 6
Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный - фото 7
Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный - фото 1
  • Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный - фото 2
  • Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный - фото 3
  • Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный - фото 4
  • Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный - фото 5
  • Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный - фото 6
  • Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный - фото 7
  • Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397070
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный
1 460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, USB-ресивер, документация, батарейки ААА x2
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х13х3
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный

Клавиатура Acer — это надежное и стильное устройство, предназначенное для комфортной работы с персональным компьютером. Выполненная в практичном черном цвете, она станет отличным дополнением к любому рабочему месту. Данная полноразмерная клавиатура имеет 109 клавиш, включая мультимедийные, что обеспечивает удобный доступ к основным функциям и позволяет легко управлять музыкой или видео. Раскладка клавиатуры выполнена в стандарте ANSI, что подойдет для большинства пользователей. Мембранный тип клавиш обеспечивает тихий и мягкий отклик при нажатии, что делает ее идеальной для длительной работы или учебы. Благодаря беспроводному подключению вы можете забыть о кабелях и насладиться свободой перемещения в пределах 10 метров от приемника. Клавиатура питается от двух батареек типа ААА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Бренд Acer гарантирует высокое качество и надежность, делая эту клавиатуру отличным выбором для каждого, кто ищет сочетание функциональности и изящности в одном устройстве.

Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, USB-ресивер, документация, батарейки ААА x2
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
109
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Acer — это надежное и стильное устройство, предназначенное для комфортной работы с персональным компьютером. Выполненная в практичном черном цвете, она станет отличным дополнением к любому рабочему месту. Данная полноразмерная клавиатура имеет 109 клавиш, включая мультимедийные, что обеспечивает удобный доступ к основным функциям и позволяет легко управлять музыкой или видео. Раскладка клавиатуры выполнена в стандарте ANSI, что подойдет для большинства пользователей. Мембранный тип клавиш обеспечивает тихий и мягкий отклик при нажатии, что делает ее идеальной для длительной работы или учебы. Благодаря беспроводному подключению вы можете забыть о кабелях и насладиться свободой перемещения в пределах 10 метров от приемника. Клавиатура питается от двух батареек типа ААА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Бренд Acer гарантирует высокое качество и надежность, делая эту клавиатуру отличным выбором для каждого, кто ищет сочетание функциональности и изящности в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный - купить по цене 1460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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