Клавиатура Defender LAKSHMI (78119)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая, настольная, Переключатели OUTEMU+RED
Назначение
для настольного компьютера, для ноутбука, игровая
Цвет
черный
Количество клавиш
61
Тип связи
проводной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб.
В наличии
Код товара: 650735
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Особенности
влагоустойчивость
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая, настольная, Переключатели OUTEMU+RED
Назначение
для настольного компьютера, для ноутбука, игровая
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, провод питания, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
61
Тип связи
проводной
Интерфейс подключения
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х15х5
Вес, г.
600
Описание товара Клавиатура Defender LAKSHMI (78119)
Укороченный и стильный корпус с прекрасным функционалом для профессионалов, экономящих место на рабочем или игровом столе. Тихие механические переключатели OUTEMU RED, ударопрочная влагоустойчивая конструкция с регулируемой радужной подсветкой, аппаратная блокировка клавиши WIN во время игры.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Особенности
влагоустойчивость
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая, настольная, Переключатели OUTEMU+RED
Назначение
для настольного компьютера, для ноутбука, игровая
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, провод питания, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
61
Тип связи
проводной
Развернуть
Интерфейс подключения
USB
Страна производитель
Китай
Укороченный и стильный корпус с прекрасным функционалом для профессионалов, экономящих место на рабочем или игровом столе. Тихие механические переключатели OUTEMU RED, ударопрочная влагоустойчивая конструкция с регулируемой радужной подсветкой, аппаратная блокировка клавиши WIN во время игры.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Клавиатура Defender LAKSHMI (78119) - этот товар вы можете купить по цене 1510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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