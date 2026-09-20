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Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 Black/Grey купить с доставкой в Москве
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Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 Black/Grey

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Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 Black/Grey - фото 1
Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 Black/Grey - фото 2
Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 Black/Grey - фото 3
Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 Black/Grey - фото 4
Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 Black/Grey - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
  • Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 Black/Grey - фото 1
  • Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 Black/Grey - фото 2
  • Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 Black/Grey - фото 3
  • Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 Black/Grey - фото 4
  • Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 Black/Grey - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 500 руб.  2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 561592
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Размеры в упаковке, см
30х15х3
Вес, г.
900

Описание товара Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 Black/Grey

Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 представляет собой простой рабочий комплект, предназначенный для использования на компьютерах. Это устройства, с которыми вы сможете выполнять точные работы на своем компьютерном аппарате. Особенность аксессуаров в их влагоустойчивой конструкции: благодаря дренажным отверстиям обеспечивается вытекание воды из корпуса в случае проливания. Клавиатура предусматривает наличие 104 закругленных клавиш, которые не допускают усталости при долгой работе. Лазерная гравировка символов клавиш гарантирует четкость на протяжении всего периода работы клавиатуры. Мышь из набора A4Tech Fstyler F1010 использует для работы светодиодный датчик. Конструкция корпуса мыши предусматривает наличие четырех кнопок, среди которых кнопка изменения разрешения 1600 dpi/1000 dpi600 dpi. Особенность модели в пылестойкой конструкции колесика прокрутки, что повышает его износостойкость. При работе любой рукой вы будете чувствовать только комфорт, ведь корпус мыши обладает резиновыми антискользящими накладками.

Отзывы о товаре Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 Black/Grey




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Описание
Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 представляет собой простой рабочий комплект, предназначенный для использования на компьютерах. Это устройства, с которыми вы сможете выполнять точные работы на своем компьютерном аппарате. Особенность аксессуаров в их влагоустойчивой конструкции: благодаря дренажным отверстиям обеспечивается вытекание воды из корпуса в случае проливания. Клавиатура предусматривает наличие 104 закругленных клавиш, которые не допускают усталости при долгой работе. Лазерная гравировка символов клавиш гарантирует четкость на протяжении всего периода работы клавиатуры. Мышь из набора A4Tech Fstyler F1010 использует для работы светодиодный датчик. Конструкция корпуса мыши предусматривает наличие четырех кнопок, среди которых кнопка изменения разрешения 1600 dpi/1000 dpi600 dpi. Особенность модели в пылестойкой конструкции колесика прокрутки, что повышает его износостойкость. При работе любой рукой вы будете чувствовать только комфорт, ведь корпус мыши обладает резиновыми антискользящими накладками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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