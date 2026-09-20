Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 Black/Grey
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Характеристики
Описание товара Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 Black/Grey
Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 представляет собой простой рабочий комплект, предназначенный для использования на компьютерах. Это устройства, с которыми вы сможете выполнять точные работы на своем компьютерном аппарате. Особенность аксессуаров в их влагоустойчивой конструкции: благодаря дренажным отверстиям обеспечивается вытекание воды из корпуса в случае проливания. Клавиатура предусматривает наличие 104 закругленных клавиш, которые не допускают усталости при долгой работе. Лазерная гравировка символов клавиш гарантирует четкость на протяжении всего периода работы клавиатуры. Мышь из набора A4Tech Fstyler F1010 использует для работы светодиодный датчик. Конструкция корпуса мыши предусматривает наличие четырех кнопок, среди которых кнопка изменения разрешения 1600 dpi/1000 dpi600 dpi. Особенность модели в пылестойкой конструкции колесика прокрутки, что повышает его износостойкость. При работе любой рукой вы будете чувствовать только комфорт, ведь корпус мыши обладает резиновыми антискользящими накладками.
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