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Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB

3 Отзывы
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Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 1
Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 2
Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 3
Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 4
Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 5
Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 6
Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 7
Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 8
Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 9
Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 10
Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 11
Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
6
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 11
  • Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293687
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB
1 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
Клавиатура, мышь, USB-наноприёмник, 2 батареи ААА, 1 батарея АА, руководство пользователя
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
6
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х23х5
Вес, г.
940

Описание товара Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB

Клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 совместима практически с любым компьютерным оборудованием. Подключение к ПК производится через разъем USB и оба устройства работают от одного нано-ресивера. Встроенный режим энергосбережения позволяет комплекту работать на одних батарейках до года. В наборе Defender Berkeley C-925 – стандартная полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и увеличенной клавишей Enter. Низкопрофильные кнопки и подставка для рук делает эту клавиатуру комфортной в работе. Раскладка двуязычная с белыми символами для обоих языков. Яркие контрастные буквы достаточно четко видны на основном черном фоне, поэтому во время работы нет необходимости лишний раз напрягать зрение. Мышь в комплекте предназначена для работы правой рукой. На дне корпуса есть место для крепления нано-ресивера, что очень удобно при транспортировке. Комплект обеспечивает бесперебойную работу в пределах 15 метров от приемника сигнала.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB

Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Глеб Р.

Достоинства:


Комментарий:
Самая лучшая мембранка (по формату и эргономике), что я встречал. Беру не первый раз. Мышка такая себе, но радует наличие кнопки изменения DPI.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная и мышь, и клавиатура. Специально искала мягкие низкие клавиши. Очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Станислав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз все хорошо. Не первый потому что старые на работы забираю для удобства, а новые оставляю себе.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
Клавиатура, мышь, USB-наноприёмник, 2 батареи ААА, 1 батарея АА, руководство пользователя
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
6
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 совместима практически с любым компьютерным оборудованием. Подключение к ПК производится через разъем USB и оба устройства работают от одного нано-ресивера. Встроенный режим энергосбережения позволяет комплекту работать на одних батарейках до года. В наборе Defender Berkeley C-925 – стандартная полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и увеличенной клавишей Enter. Низкопрофильные кнопки и подставка для рук делает эту клавиатуру комфортной в работе. Раскладка двуязычная с белыми символами для обоих языков. Яркие контрастные буквы достаточно четко видны на основном черном фоне, поэтому во время работы нет необходимости лишний раз напрягать зрение. Мышь в комплекте предназначена для работы правой рукой. На дне корпуса есть место для крепления нано-ресивера, что очень удобно при транспортировке. Комплект обеспечивает бесперебойную работу в пределах 15 метров от приемника сигнала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Глеб Р.

Достоинства:


Комментарий:
Самая лучшая мембранка (по формату и эргономике), что я встречал. Беру не первый раз. Мышка такая себе, но радует наличие кнопки изменения DPI.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная и мышь, и клавиатура. Специально искала мягкие низкие клавиши. Очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Станислав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз все хорошо. Не первый потому что старые на работы забираю для удобства, а новые оставляю себе.


Набор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1480 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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