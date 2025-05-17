Клавиатура Logitech K270 черный/белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб.
В наличии
Код товара: 66178
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 510 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
46х16х3
Вес, г.
700
Описание товара Клавиатура Logitech K270 черный/белый
беспроводная клавиатура, интерфейс USB, для настольного компьютера, классическая конструкция, клавиш: 112, дополнительных: 8
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беспроводная клавиатура, интерфейс USB, для настольного компьютера, классическая конструкция, клавиш: 112, дополнительных: 8
Достоинства:
Комментарий:
Ребят, в камере на удивление хороший микрофон, лучше, чем в наушниках за 8к, картинка просто норм, обычная, за такие деньги это топ
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера! Цветопередача очень мягкая и естественная, автоматическая регулировка яркости работает идеально!
Достоинства:
Комментарий:
очень удобная камера, сама настроилась через usb, отлично работает изображение и звук
Достоинства:
Комментарий:
Супер камера и микрофон рабочий , отлично видно и слышно, однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, нормально снимает - можно сделать систему видеонаблюдения или для computer vision подходит тоже
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера! Рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольная, камера понравилась, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо! Хорошая камера и фпс норм!
Достоинства:
Комментарий:
камера пришла в коробочке, хорошо упаковано, чёткое изображение, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера и по цене и самое главное по качеству. В отличии от другой камеры, которая была у меня до этого другой фирмы ( такой же ценовой сегмент) отличное качество и слушатели не жалуются на шум от динамиков во время консультации. Очень довольна покупкой. Рекомендую для использования
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично. исправно работает.
Достоинства:
Комментарий:
не сказал бы что камера отличная, но впринципе норм
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упаковано, работает. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Обычная камера, соответствует указанным параметрам
Достоинства:
Комментарий:
Целиком и полностью довольна, особенно если учесть стоимость. Использую для проведения онлайн встреч по учёбе. При плохом освещении качество конечно тоже не очень, но мне хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Качество изображения хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Камера неплохая а вот у микрофона чувствительность очень слабая.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное изображение, суперская камера от надёжного производителя.
Достоинства:
Комментарий:
Классический выбор за вменяемые деньги. Как всегда отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Очень достойное качество картинки. взяли для подключения к видеоконференциям в Zoom. Устойчиво крепится и к монитору, и к экрану расрытого ноутбука.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера. отмечаю качественный звук.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая камера для своего ценового сегмента
Достоинства:
Комментарий:
Работает , все отлично, драйвера не понадобились , прикрепляется к ноутбуку
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера для зумов, справляется со своими задачами
Достоинства:
Комментарий:
Для своих задач, когда надо просто вывести лицо без излишеств, то прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера. Настоящее 720p, отличное качество. Прошлая такая же камера служила мне более 10 лет и продолжает работать у моего сына. Прекрасное качество картинки, контраст, цветопередача, светочуствительность - вот преимущества, которые вы получаете менее, чем за 20 уёв (в рублях не пишу, в рублях цена постоянно плавает)
Достоинства:
Комментарий:
Для настройки и проверки приходится грузить софт с англоязычной версии сайта поддержки. На их русском сайте для этой камеры ничего нет.
Достоинства:
Комментарий:
Топ камера за свои деньги, большего и не скажешь.
Достоинства:
Комментарий:
Качественная, относительно не дорогая. Для рабочих созвонов в самый раз. Мало вариантов крепления. Хотелось бы адаптер под трипод что-то типа.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, новая камера. Брал для 3д принтера.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены очень даже не чего
Купить Клавиатура Logitech K270 черный/белый - по цене 1510 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Logitech K270 черный/белый
Достоинства:
Комментарий:
Ребят, в камере на удивление хороший микрофон, лучше, чем в наушниках за 8к, картинка просто норм, обычная, за такие деньги это топ
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера! Цветопередача очень мягкая и естественная, автоматическая регулировка яркости работает идеально!
Достоинства:
Комментарий:
очень удобная камера, сама настроилась через usb, отлично работает изображение и звук
Достоинства:
Комментарий:
Супер камера и микрофон рабочий , отлично видно и слышно, однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, нормально снимает - можно сделать систему видеонаблюдения или для computer vision подходит тоже
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера! Рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольная, камера понравилась, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо! Хорошая камера и фпс норм!
Достоинства:
Комментарий:
камера пришла в коробочке, хорошо упаковано, чёткое изображение, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера и по цене и самое главное по качеству. В отличии от другой камеры, которая была у меня до этого другой фирмы ( такой же ценовой сегмент) отличное качество и слушатели не жалуются на шум от динамиков во время консультации. Очень довольна покупкой. Рекомендую для использования
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично. исправно работает.
Достоинства:
Комментарий:
не сказал бы что камера отличная, но впринципе норм
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упаковано, работает. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Обычная камера, соответствует указанным параметрам
Достоинства:
Комментарий:
Целиком и полностью довольна, особенно если учесть стоимость. Использую для проведения онлайн встреч по учёбе. При плохом освещении качество конечно тоже не очень, но мне хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Качество изображения хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Камера неплохая а вот у микрофона чувствительность очень слабая.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное изображение, суперская камера от надёжного производителя.
Достоинства:
Комментарий:
Классический выбор за вменяемые деньги. Как всегда отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Очень достойное качество картинки. взяли для подключения к видеоконференциям в Zoom. Устойчиво крепится и к монитору, и к экрану расрытого ноутбука.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера. отмечаю качественный звук.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая камера для своего ценового сегмента
Достоинства:
Комментарий:
Работает , все отлично, драйвера не понадобились , прикрепляется к ноутбуку
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера для зумов, справляется со своими задачами
Достоинства:
Комментарий:
Для своих задач, когда надо просто вывести лицо без излишеств, то прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная камера. Настоящее 720p, отличное качество. Прошлая такая же камера служила мне более 10 лет и продолжает работать у моего сына. Прекрасное качество картинки, контраст, цветопередача, светочуствительность - вот преимущества, которые вы получаете менее, чем за 20 уёв (в рублях не пишу, в рублях цена постоянно плавает)
Достоинства:
Комментарий:
Для настройки и проверки приходится грузить софт с англоязычной версии сайта поддержки. На их русском сайте для этой камеры ничего нет.
Достоинства:
Комментарий:
Топ камера за свои деньги, большего и не скажешь.
Достоинства:
Комментарий:
Качественная, относительно не дорогая. Для рабочих созвонов в самый раз. Мало вариантов крепления. Хотелось бы адаптер под трипод что-то типа.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, новая камера. Брал для 3д принтера.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены очень даже не чего