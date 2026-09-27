Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный
Клавиатура проводная A4Tech Bloody B140N – оптимальный вариант как для повседневной работы за компьютером, так и для развлечений и прохождения игр. Модель стала обладательницей 104 мембранных клавиш, плавный и тихий ход которых понравится самому взыскательному пользователю. За такой клавиатурой можно работать весь день, не испытывая ни единого намека на утомляемость пальцев. Корпус устройства выполнен в классическом черном цвете, при этом за счет RGB-подсветки клавиш модель очень эффектно смотрится на рабочем столе. Функционал клавиатуры расширен цифровым блоком и клавишей функции, которые обеспечивают дополнительный комфорт при работе в различных приложениях. nПроводная клавиатура A4Tech Bloody B140N, представленная в форм-факторе скелетон, предусматривает защиту от попадания воды, которая в сочетании с прочным пластиковым корпусом гарантирует устройству продолжительный срок службы. Полноразмерная модель поддерживает подключение к любому компьютеру или ноутбуку независимо от того, на базе какой операционной системы он функционирует. Провод имеет длину 1.8 м для возможности комфортно расположиться за компьютерным столом.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
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