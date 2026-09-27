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Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный

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Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 1
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Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 13
Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 14
Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 15
Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 16
Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 17
Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 18
Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
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  • Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 2
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  • Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 4
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  • Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 11
  • Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 12
  • Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 13
  • Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 14
  • Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 15
  • Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 16
  • Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 17
  • Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 18
  • Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612788
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, кг.
1.07

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный

Клавиатура проводная A4Tech Bloody B140N – оптимальный вариант как для повседневной работы за компьютером, так и для развлечений и прохождения игр. Модель стала обладательницей 104 мембранных клавиш, плавный и тихий ход которых понравится самому взыскательному пользователю. За такой клавиатурой можно работать весь день, не испытывая ни единого намека на утомляемость пальцев. Корпус устройства выполнен в классическом черном цвете, при этом за счет RGB-подсветки клавиш модель очень эффектно смотрится на рабочем столе. Функционал клавиатуры расширен цифровым блоком и клавишей функции, которые обеспечивают дополнительный комфорт при работе в различных приложениях. nПроводная клавиатура A4Tech Bloody B140N, представленная в форм-факторе скелетон, предусматривает защиту от попадания воды, которая в сочетании с прочным пластиковым корпусом гарантирует устройству продолжительный срок службы. Полноразмерная модель поддерживает подключение к любому компьютеру или ноутбуку независимо от того, на базе какой операционной системы он функционирует. Провод имеет длину 1.8 м для возможности комфортно расположиться за компьютерным столом.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B140N черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура проводная A4Tech Bloody B140N – оптимальный вариант как для повседневной работы за компьютером, так и для развлечений и прохождения игр. Модель стала обладательницей 104 мембранных клавиш, плавный и тихий ход которых понравится самому взыскательному пользователю. За такой клавиатурой можно работать весь день, не испытывая ни единого намека на утомляемость пальцев. Корпус устройства выполнен в классическом черном цвете, при этом за счет RGB-подсветки клавиш модель очень эффектно смотрится на рабочем столе. Функционал клавиатуры расширен цифровым блоком и клавишей функции, которые обеспечивают дополнительный комфорт при работе в различных приложениях. nПроводная клавиатура A4Tech Bloody B140N, представленная в форм-факторе скелетон, предусматривает защиту от попадания воды, которая в сочетании с прочным пластиковым корпусом гарантирует устройству продолжительный срок службы. Полноразмерная модель поддерживает подключение к любому компьютеру или ноутбуку независимо от того, на базе какой операционной системы он функционирует. Провод имеет длину 1.8 м для возможности комфортно расположиться за компьютерным столом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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