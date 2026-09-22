Клавиатура + мышь HP 320MK Wired (9SR36AA) black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь HP 320MK Wired (9SR36AA) black
HP Wired Desktop 320MK - это комплект проводной клавиатуры и мыши, созданный для обеспечения комфорта и удобства в работе. Клавиатура оснащена низкопрофильными тихими клавишами, что делает ее комфортной для длительного использования. Общее количество клавиш составляет 109, включая цифровой блок. Мышь имеет удобную форму, которую можно использовать любой рукой. Длина мыши составляет 104 мм, ширина - 63 мм, а высота - 36 мм. Она оснащена оптическим светодиодным сенсором, что обеспечивает точное и плавное движение курсора. Клавиатура и мышь подключаются к ноутбуку через USB-интерфейс. Светодиодный индикатор на клавиатуре предупреждает о заблокированных клавишах, а колесо мыши служит третьей функциональной кнопкой. HP Wired Desktop 320MK прошла соответствующее тестирование и может быть безопасно очищена обычными дезинфицирующими салфетками. Клавиатуру и мышь можно протирать до 1000 раз. Комплект поставляется с информацией о продукте, гарантийным талоном и включает в себя клавиатуру и мышь. Цвет товара - черный.
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Теги товара: мембранные, тонкие
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Теги товара: мембранные, тонкие
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