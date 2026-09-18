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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый

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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 1
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 2
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 3
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 4
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 5
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 6
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 7
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 8
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 9
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255811
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
серый, черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
900

Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый

Клавиатура A4TECH — это удачное сочетание функциональности и стиля, предназначенное для комфортной работы с ПК. Эта полноразмерная клавиатура с раскладкой JIS обеспечивает удобное расположение 104 клавиш для эффективной и быстрой печати. Мембранная технология клавиш гарантирует тихий и мягкий ход, что делает её идеальной для домашнего или офисного использования. Клавиатура подключается через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает стабильное и надежное соединение. Элегантное сочетание черного и серого цветов корпуса не только придаёт устройству современный внешний вид, но и позволяет интегрировать его в любой интерьер. Вес клавиатуры составляет 534 г, это делает её достаточно устойчивой на столе и удобной для использования. Дополнительные функции включают в себя клавишу Fn, которая расширяет возможности управления мультимедийными и системными функциями. Для пользователей, которым требуется и мышь, A4TECH предлагает решение с разрешением оптического сенсора до 1600 dpi, что гарантирует точное и быстрый отклик. Проводное подключение обеспечивает стабильную работу без задержек и необходимости в замене батареек. Эта модель от A4Tech является отличным выбором для пользователей, ценящих надежность и удобство в каждодневной эксплуатации.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
серый, черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — это удачное сочетание функциональности и стиля, предназначенное для комфортной работы с ПК. Эта полноразмерная клавиатура с раскладкой JIS обеспечивает удобное расположение 104 клавиш для эффективной и быстрой печати. Мембранная технология клавиш гарантирует тихий и мягкий ход, что делает её идеальной для домашнего или офисного использования. Клавиатура подключается через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает стабильное и надежное соединение. Элегантное сочетание черного и серого цветов корпуса не только придаёт устройству современный внешний вид, но и позволяет интегрировать его в любой интерьер. Вес клавиатуры составляет 534 г, это делает её достаточно устойчивой на столе и удобной для использования. Дополнительные функции включают в себя клавишу Fn, которая расширяет возможности управления мультимедийными и системными функциями. Для пользователей, которым требуется и мышь, A4TECH предлагает решение с разрешением оптического сенсора до 1600 dpi, что гарантирует точное и быстрый отклик. Проводное подключение обеспечивает стабильную работу без задержек и необходимости в замене батареек. Эта модель от A4Tech является отличным выбором для пользователей, ценящих надежность и удобство в каждодневной эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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