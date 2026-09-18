Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/серый
Клавиатура A4TECH — это удачное сочетание функциональности и стиля, предназначенное для комфортной работы с ПК. Эта полноразмерная клавиатура с раскладкой JIS обеспечивает удобное расположение 104 клавиш для эффективной и быстрой печати. Мембранная технология клавиш гарантирует тихий и мягкий ход, что делает её идеальной для домашнего или офисного использования. Клавиатура подключается через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает стабильное и надежное соединение. Элегантное сочетание черного и серого цветов корпуса не только придаёт устройству современный внешний вид, но и позволяет интегрировать его в любой интерьер. Вес клавиатуры составляет 534 г, это делает её достаточно устойчивой на столе и удобной для использования. Дополнительные функции включают в себя клавишу Fn, которая расширяет возможности управления мультимедийными и системными функциями. Для пользователей, которым требуется и мышь, A4TECH предлагает решение с разрешением оптического сенсора до 1600 dpi, что гарантирует точное и быстрый отклик. Проводное подключение обеспечивает стабильную работу без задержек и необходимости в замене батареек. Эта модель от A4Tech является отличным выбором для пользователей, ценящих надежность и удобство в каждодневной эксплуатации.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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