Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 белый/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 белый/серый
Клавиатура A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта мембранная клавиатура с 103 клавишами обеспечивает комфортный и тихий набор текста. Подключение осуществляется по беспроводной технологии через Bluetooth или радиоканал, обеспечивая свободу передвижения в пределах 10 метров. Клавиатура выполнена в элегантном белом цвете, гармонично вписывающемся в любой интерьер. Раскладка клавиатуры соответствует стандарту ANSI, гарантируя удобство и привычное расположение клавиш для пользователей. Наличие функциональной клавиши (Fn) позволяет быстро и удобно управлять дополнительными функциями устройства. С весом всего 469 грамм, A4TECH является идеальным решением для тех, кто ценит мобильность и практичность. Это надежное устройство не имеет мультимедийных клавиш, однако порадует пользователей своей эргономичностью и надежным подключением без проводов.
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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