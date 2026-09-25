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Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402)

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Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 1
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 2
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 3
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 4
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 5
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 6
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 7
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 8
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 9
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 10
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 11
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 12
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 13
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 14
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 15
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 16
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный, серебристый
Количество клавиш
108
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 1
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 2
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 3
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 4
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 5
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 6
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 7
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 8
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 9
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 10
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 11
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 12
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 13
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 14
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 15
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 16
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727424
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402)
1 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Genius
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, USB ресивер, батарейки, документация
Цвет
черный, серебристый
Количество клавиш
108
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х17х5
Вес, г.
480

Описание товара Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402)

Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402)

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402)




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Характеристики
Бренд
Genius
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, USB ресивер, батарейки, документация
Цвет
черный, серебристый
Количество клавиш
108
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Развернуть
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - по цене 1520 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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