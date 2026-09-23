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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный

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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 1
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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 3
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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 5
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 6
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 7
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 8
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 9
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 10
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 11
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 12
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 13
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 14
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 15
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 16
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 17
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 18
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 19
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 20
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 21
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 22
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 23
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 24
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 25
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 26
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 27
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 28
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 29
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 1
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 2
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 3
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 4
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 5
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 6
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 7
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 8
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 9
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 10
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 11
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 12
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 13
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 14
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 15
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 16
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 17
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 18
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 19
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 20
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 21
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 22
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 23
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 24
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 25
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 26
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 27
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 28
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 29
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541185
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный
1 600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB-ресивер
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
850

Описание товара Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный

Клавиатура A4Tech представляет собой надежное устройство для пользователей, ценящих комфорт и функциональность. Эта полноразмерная мембранная клавиатура выполнена в стильном черном цвете и предназначена для использования с ПК. Благодаря 104 клавишам и японской раскладке JIS, она предоставляет все необходимые возможности для продуктивной работы. Клавиатура поддерживает беспроводное подключение через радиоканал, что обеспечивает свободу и комфорт при работе на расстоянии до 10 метров. Такое подключение позволяет избежать лишних проводов на рабочем столе, создавая чистое и организованное пространство. Клавиатура питается от одного элемента питания типа АА, обеспечивая длительное время работы без необходимости частой замены батареи. С весом всего 494 г, устройство легко перемещать, что повышает удобство его использования. Клавиатура A4Tech отличается высоким качеством исполнения и является отличным выбором для тех, кто ищет эффективную и стильную беспроводную клавиатуру для разнообразных задач.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB-ресивер
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech представляет собой надежное устройство для пользователей, ценящих комфорт и функциональность. Эта полноразмерная мембранная клавиатура выполнена в стильном черном цвете и предназначена для использования с ПК. Благодаря 104 клавишам и японской раскладке JIS, она предоставляет все необходимые возможности для продуктивной работы. Клавиатура поддерживает беспроводное подключение через радиоканал, что обеспечивает свободу и комфорт при работе на расстоянии до 10 метров. Такое подключение позволяет избежать лишних проводов на рабочем столе, создавая чистое и организованное пространство. Клавиатура питается от одного элемента питания типа АА, обеспечивая длительное время работы без необходимости частой замены батареи. С весом всего 494 г, устройство легко перемещать, что повышает удобство его использования. Клавиатура A4Tech отличается высоким качеством исполнения и является отличным выбором для тех, кто ищет эффективную и стильную беспроводную клавиатуру для разнообразных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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