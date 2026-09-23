Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный
Клавиатура A4Tech представляет собой надежное устройство для пользователей, ценящих комфорт и функциональность. Эта полноразмерная мембранная клавиатура выполнена в стильном черном цвете и предназначена для использования с ПК. Благодаря 104 клавишам и японской раскладке JIS, она предоставляет все необходимые возможности для продуктивной работы. Клавиатура поддерживает беспроводное подключение через радиоканал, что обеспечивает свободу и комфорт при работе на расстоянии до 10 метров. Такое подключение позволяет избежать лишних проводов на рабочем столе, создавая чистое и организованное пространство. Клавиатура питается от одного элемента питания типа АА, обеспечивая длительное время работы без необходимости частой замены батареи. С весом всего 494 г, устройство легко перемещать, что повышает удобство его использования. Клавиатура A4Tech отличается высоким качеством исполнения и является отличным выбором для тех, кто ищет эффективную и стильную беспроводную клавиатуру для разнообразных задач.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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