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Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный

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Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 1
Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 2
Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 3
Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 4
Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 5
Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 6
Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 7
Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 8
Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 9
Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 10
Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 11
Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 12
Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 13
Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 14
Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 15
Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 16
Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 17
Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 18
Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
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  • Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 17
  • Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 18
  • Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727419
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный
1 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, USB-приемник, документация, комплект батареек
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х15х3
Вес, г.
470

Описание товара Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный

Клавиатура Acer OKR300 подходит для домашнего или офисного использования. Изделие имеет классическую раскладку, что обеспечивает высокую скорость набора. Благодаря ножничной конструкции, клавиши нажимаются плавно и беззвучно. Клавиатура Acer OKR300 изготовлена из прочного пластика, который надолго сохраняет первоначальный вид. Матовая поверхность проста в уходе, а надписи устойчивы к истиранию. Всего на основании расположено 109 клавиш, в том числе пять для быстрого включения калькулятора и мультимедийных настроек. Для беспроводной синхронизации с устройством используется USB-ресивер, радиус действия которого рассчитан на 10 м.



Теги товара: ножничные

Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, USB-приемник, документация, комплект батареек
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Acer OKR300 подходит для домашнего или офисного использования. Изделие имеет классическую раскладку, что обеспечивает высокую скорость набора. Благодаря ножничной конструкции, клавиши нажимаются плавно и беззвучно. Клавиатура Acer OKR300 изготовлена из прочного пластика, который надолго сохраняет первоначальный вид. Матовая поверхность проста в уходе, а надписи устойчивы к истиранию. Всего на основании расположено 109 клавиш, в том числе пять для быстрого включения калькулятора и мультимедийных настроек. Для беспроводной синхронизации с устройством используется USB-ресивер, радиус действия которого рассчитан на 10 м.


Теги товара: ножничные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - по цене 1660 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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