Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512
Клавиатура A4Tech сочетает в себе надежность и удобство, идеально подходя для использования с персональными компьютерами. Эта белоснежная мембранная клавиатура отличается высокой функциональностью и стильным дизайном. Раскладка клавиш выполнена по стандарту ANSI, обеспечивая удобный доступ ко всем 103 клавишам, что делает ее идеальным выбором как для повседневных задач, так и для работы и игр. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильную связь и быструю реакцию на нажатия, устраняя задержки, что важно для комфортной работы. Длина кабеля составляет 1.5 метра, позволяя удобно разместить клавиатуру на рабочем столе. Дополнительно устройство комплектуется оптической мышью с разрешением 1200 dpi, обеспечивая точное и плавное перемещение курсора. Такая комбинация делает этот набор отличным выбором для пользователей, ценящих сочетание функциональности и элегантности в одной модели. Бренд A4Tech гарантирует высокое качество изготовления и долговечность продукции.
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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