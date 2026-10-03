Клавиатура Lime K-0494 RLSK USB Standart Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Lime K-0494 RLSK USB Standart Black
Клавиатура Lime — это надежное и удобное решение для пользователей ПК и ноутбуков, предпочитающих мембранные устройства ввода. Она обладает стандартной раскладкой ISO и включает в себя 104 клавиши, что делает ее отличным выбором для выполнения различных задач, от работы до развлечений. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, что позволяет ей гармонично вписаться в любое рабочее пространство. Благодаря полноразмерному формату, Lime обеспечивает полный доступ к функциональным клавишам и цифровой панели, что повышает комфорт и продуктивность при длительной работе. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное соединение без задержек. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что дает свободу в расположении клавиатуры на рабочем месте и удобство в подключении к компьютеру или ноутбуку. Клавиатура Lime — это сочетание продуманного дизайна и функциональности, что делает ее отличным выбором для повседневного использования.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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