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Клавиатура Gembird KB-8420 grey/black (KB-8420) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Gembird KB-8420 grey/black (KB-8420)

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Клавиатура Gembird KB-8420 grey/black (KB-8420)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486097
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
серый
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура Gembird KB-8420 grey/black (KB-8420)

Полноразмерная проводная клавиатура с бесшумными клавишами. Модель выполнена в тонком корпусе и оснащена клавишами островного типа с ножничным механизмом, которые отличаются низким ходом и бесшумной работой. Также в клавиатуре имеются дополнительные кнопки для управления громкостью и проигрывателем. Клавиатура подключается к USB-порту компьютера и не требует установки драйверов.



Теги товара: ножничные, бесшумные

Отзывы о товаре Клавиатура Gembird KB-8420 grey/black (KB-8420)




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
серый
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Развернуть
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Полноразмерная проводная клавиатура с бесшумными клавишами. Модель выполнена в тонком корпусе и оснащена клавишами островного типа с ножничным механизмом, которые отличаются низким ходом и бесшумной работой. Также в клавиатуре имеются дополнительные кнопки для управления громкостью и проигрывателем. Клавиатура подключается к USB-порту компьютера и не требует установки драйверов.


Теги товара: ножничные, бесшумные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Gembird KB-8420 grey/black (KB-8420) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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