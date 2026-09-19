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Клавиатура Acer OKR010 (ZL.KBDEE.003) черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Acer OKR010 (ZL.KBDEE.003) черный

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Клавиатура Acer OKR010 (ZL.KBDEE.003) черный - фото 1
Клавиатура Acer OKR010 (ZL.KBDEE.003) черный - фото 2
Клавиатура Acer OKR010 (ZL.KBDEE.003) черный - фото 3
Клавиатура Acer OKR010 (ZL.KBDEE.003) черный - фото 4
Клавиатура Acer OKR010 (ZL.KBDEE.003) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура Acer OKR010 (ZL.KBDEE.003) черный - фото 1
  • Клавиатура Acer OKR010 (ZL.KBDEE.003) черный - фото 2
  • Клавиатура Acer OKR010 (ZL.KBDEE.003) черный - фото 3
  • Клавиатура Acer OKR010 (ZL.KBDEE.003) черный - фото 4
  • Клавиатура Acer OKR010 (ZL.KBDEE.003) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397071
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х4
Вес, г.
800

Описание товара Клавиатура Acer OKR010 (ZL.KBDEE.003) черный

Клавиатура Acer - это универсальное решение для пользователей, ищущих надежное и стильное устройство для повседневного использования с ПК. Данная мембранная клавиатура обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, делая набор текста комфортным и приятным. Беспроводное подключение позволяет освободиться от лишних проводов и обеспечивает свободу перемещения, сохраняя стабильное соединение в радиусе до 10 метров. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, который подойдет под любой интерьер и рабочее пространство. ANSI раскладка с 109 клавишами включает в себя мультимедийные элементы для легкого управления музыкой и видео, что значительно упрощает взаимодействие с мультимедийным контентом. Полноразмерный формат устройства обеспечивает легкость в работе, благодаря чему вы получаете классическое удобство и функциональность. Клавиатура Acer не имеет встроенного USB-хаба, что делает её легкой и мобильной. Созданная для эксплуатации с персональными компьютерами, она станет отличным выбором как для домашнего, так и для офисного использования, отражая философию бренда Acer – сочетание практичности и современных технологий в одном устройстве.

Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKR010 (ZL.KBDEE.003) черный




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
109
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Acer - это универсальное решение для пользователей, ищущих надежное и стильное устройство для повседневного использования с ПК. Данная мембранная клавиатура обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, делая набор текста комфортным и приятным. Беспроводное подключение позволяет освободиться от лишних проводов и обеспечивает свободу перемещения, сохраняя стабильное соединение в радиусе до 10 метров. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, который подойдет под любой интерьер и рабочее пространство. ANSI раскладка с 109 клавишами включает в себя мультимедийные элементы для легкого управления музыкой и видео, что значительно упрощает взаимодействие с мультимедийным контентом. Полноразмерный формат устройства обеспечивает легкость в работе, благодаря чему вы получаете классическое удобство и функциональность. Клавиатура Acer не имеет встроенного USB-хаба, что делает её легкой и мобильной. Созданная для эксплуатации с персональными компьютерами, она станет отличным выбором как для домашнего, так и для офисного использования, отражая философию бренда Acer – сочетание практичности и современных технологий в одном устройстве.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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