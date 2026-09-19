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Набор клавиатура+мышь Sven KB-C3800W купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь Sven KB-C3800W

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Набор клавиатура+мышь Sven KB-C3800W - фото 1
Набор клавиатура+мышь Sven KB-C3800W - фото 2
Набор клавиатура+мышь Sven KB-C3800W - фото 3
Набор клавиатура+мышь Sven KB-C3800W - фото 4
Набор клавиатура+мышь Sven KB-C3800W - фото 5
Набор клавиатура+мышь Sven KB-C3800W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
  • Набор клавиатура+мышь Sven KB-C3800W - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Sven KB-C3800W - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Sven KB-C3800W - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Sven KB-C3800W - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Sven KB-C3800W - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Sven KB-C3800W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 230 руб.  1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 363119
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Размеры в упаковке, см
53х19х4
Вес, кг.
1.15

Описание товара Набор клавиатура+мышь Sven KB-C3800W

Беспроводной комплект Sven KB-C3800W пригодится дома и в офисе. Он легко подключается к компьютеру: нужно лишь вставить приёмный блок в USB-порт, а дальнейшую настройку операционная система выполнит самостоятельно.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Sven KB-C3800W




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Описание
Беспроводной комплект Sven KB-C3800W пригодится дома и в офисе. Он легко подключается к компьютеру: нужно лишь вставить приёмный блок в USB-порт, а дальнейшую настройку операционная система выполнит самостоятельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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