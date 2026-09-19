Набор клавиатура+мышь Sven KB-C3800W
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Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%1 230 руб. 1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 363119
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Размеры в упаковке, см
53х19х4
Вес, кг.
1.15
Описание товара Набор клавиатура+мышь Sven KB-C3800W
Беспроводной комплект Sven KB-C3800W пригодится дома и в офисе. Он легко подключается к компьютеру: нужно лишь вставить приёмный блок в USB-порт, а дальнейшую настройку операционная система выполнит самостоятельно.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Беспроводной комплект Sven KB-C3800W пригодится дома и в офисе. Он легко подключается к компьютеру: нужно лишь вставить приёмный блок в USB-порт, а дальнейшую настройку операционная система выполнит самостоятельно.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Набор клавиатура+мышь Sven KB-C3800W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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