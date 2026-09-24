Клавиатура A4Tech KR-3330S
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech KR-3330S
Клавиатура A4TECH — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений на компьютере. Выполненная в классическом черном цвете, она выглядит стильно и сдержанно, отлично вписываясь в любой интерьер рабочего места. Полноразмерная клавиатура с раскладкой JIS оснащена 104 клавишами, что обеспечивает комфортный набор текста и удобство в использовании всех функциональных возможностей. Мембранный тип клавиш обеспечивает мягкое и тихое нажатие, что делает эту клавиатуру идеальной для использования в офисе или дома. Предусмотрена клавиша функции (Fn), расширяющая возможности устройства и позволяющая управлять мультимедийными функциями и настройками системы без лишних усилий. Проводное подключение гарантирует стабильное соединение без задержек, а кабель длиной 1.5 метра обеспечит свободу в размещении клавиатуры на рабочем столе. Эта модель A4Tech создана для использования с персональными компьютерами и станет вашим незаменимым помощником в выполнении ежедневных задач. Высокое качество сборки и проверенная временем надежность A4Tech делают эту клавиатуру отличным выбором как для дома, так и для офиса.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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