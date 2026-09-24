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Клавиатура A4Tech KR-3330S купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech KR-3330S

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Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 1
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Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 25
Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 26
Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 27
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Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 30
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 1
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 2
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 3
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 4
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 5
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 6
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 7
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 8
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 9
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 10
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 11
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 12
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 13
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 14
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 15
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 16
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 17
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 18
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 19
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 20
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 21
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 22
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 23
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 24
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 25
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 26
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 27
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 28
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 29
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 30
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 31
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 32
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 33
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 34
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 35
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 36
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 37
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 38
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 39
  • Клавиатура A4Tech KR-3330S - фото 40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654124
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура A4Tech KR-3330S
1 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура A4Tech KR-3330S

Клавиатура A4TECH — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений на компьютере. Выполненная в классическом черном цвете, она выглядит стильно и сдержанно, отлично вписываясь в любой интерьер рабочего места. Полноразмерная клавиатура с раскладкой JIS оснащена 104 клавишами, что обеспечивает комфортный набор текста и удобство в использовании всех функциональных возможностей. Мембранный тип клавиш обеспечивает мягкое и тихое нажатие, что делает эту клавиатуру идеальной для использования в офисе или дома. Предусмотрена клавиша функции (Fn), расширяющая возможности устройства и позволяющая управлять мультимедийными функциями и настройками системы без лишних усилий. Проводное подключение гарантирует стабильное соединение без задержек, а кабель длиной 1.5 метра обеспечит свободу в размещении клавиатуры на рабочем столе. Эта модель A4Tech создана для использования с персональными компьютерами и станет вашим незаменимым помощником в выполнении ежедневных задач. Высокое качество сборки и проверенная временем надежность A4Tech делают эту клавиатуру отличным выбором как для дома, так и для офиса.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech KR-3330S




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений на компьютере. Выполненная в классическом черном цвете, она выглядит стильно и сдержанно, отлично вписываясь в любой интерьер рабочего места. Полноразмерная клавиатура с раскладкой JIS оснащена 104 клавишами, что обеспечивает комфортный набор текста и удобство в использовании всех функциональных возможностей. Мембранный тип клавиш обеспечивает мягкое и тихое нажатие, что делает эту клавиатуру идеальной для использования в офисе или дома. Предусмотрена клавиша функции (Fn), расширяющая возможности устройства и позволяющая управлять мультимедийными функциями и настройками системы без лишних усилий. Проводное подключение гарантирует стабильное соединение без задержек, а кабель длиной 1.5 метра обеспечит свободу в размещении клавиатуры на рабочем столе. Эта модель A4Tech создана для использования с персональными компьютерами и станет вашим незаменимым помощником в выполнении ежедневных задач. Высокое качество сборки и проверенная временем надежность A4Tech делают эту клавиатуру отличным выбором как для дома, так и для офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура A4Tech KR-3330S - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1010 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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