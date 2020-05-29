Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB
Skyline 895 Nano - cтильный компактный комплект, состоящий из беспроводной клавиатуры с плоскими разделенными клавишами и мини-мыши с кнопкой смены разрешения. Радиус действия - до 10 метров от компьютера. Увеличенный радиус действия беспроводной связи обеспечивает большую свободу действий. Многоуровневая система экономии энергии. Набор проработает дольше без замены батарей. Легкая установка. Для работы не нужны драйверы. Клавиатура: 12 дополнительных функций быстрого доступа к различным приложениям (активируются клавишей FN). Ультраплоские (высота всего 2 мм) разделенные клавиши с увеличенной площадью повышают точность печати. Мышь: Кнопка смены разрешения (1000/1500/2000 dpi) позволяет менять скорость курсора мыши одним нажатием. Симметричная форма подходит для работы любой рукой. Миниатюрный наноприменик можно хранить в специально отведенном месте в батарейном отсеке мыши, благодаря чему ее можно брать с собой в поездки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Цена, внешний вид, качество сборки, комплектация, режим энергосбережения.
Недостатки:
Пока не выявил, но как и к любой новой клавиатуре, нужно привыкнуть.
Комментарий:
Отличная клавиатура за небольшую цену, в комплекте даже батарейки есть. Али и подобные отдыхают.
Достоинства:
Удобно, нет проводов
Недостатки:
Отсутствуют, по крайней мере я не выявил
Комментарий:
Использую 2 клавиатуры более 2,5 лет, одна для дома, другую отнес на работу. Очень удобно. Батарейки садятся 1 раз в шесть месяцев, хотя использую клавиатуру ежедневно (на работе). Рекомендую.
Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB
Достоинства:
Цена, внешний вид, качество сборки, комплектация, режим энергосбережения.
Недостатки:
Пока не выявил, но как и к любой новой клавиатуре, нужно привыкнуть.
Комментарий:
Отличная клавиатура за небольшую цену, в комплекте даже батарейки есть. Али и подобные отдыхают.
Достоинства:
Удобно, нет проводов
Недостатки:
Отсутствуют, по крайней мере я не выявил
Комментарий:
Использую 2 клавиатуры более 2,5 лет, одна для дома, другую отнес на работу. Очень удобно. Батарейки садятся 1 раз в шесть месяцев, хотя использую клавиатуру ежедневно (на работе). Рекомендую.