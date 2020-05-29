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Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB

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Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 1
Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 2
Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 3
Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 4
Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 5
Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 6
Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 7
Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 8
Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 9
Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 10
Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 11
Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 12
Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 13
Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
107
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 11
  • Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 12
  • Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 13
  • Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293688
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB
1 130 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, батарейки, ресивер, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
107
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хААА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х14х4
Вес, г.
680

Описание товара Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB

Skyline 895 Nano - cтильный компактный комплект, состоящий из беспроводной клавиатуры с плоскими разделенными клавишами и мини-мыши с кнопкой смены разрешения. Радиус действия - до 10 метров от компьютера. Увеличенный радиус действия беспроводной связи обеспечивает большую свободу действий. Многоуровневая система экономии энергии. Набор проработает дольше без замены батарей. Легкая установка. Для работы не нужны драйверы. Клавиатура: 12 дополнительных функций быстрого доступа к различным приложениям (активируются клавишей FN). Ультраплоские (высота всего 2 мм) разделенные клавиши с увеличенной площадью повышают точность печати. Мышь: Кнопка смены разрешения (1000/1500/2000 dpi) позволяет менять скорость курсора мыши одним нажатием. Симметричная форма подходит для работы любой рукой. Миниатюрный наноприменик можно хранить в специально отведенном месте в батарейном отсеке мыши, благодаря чему ее можно брать с собой в поездки.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2020
Vladislav Smirnov

Достоинства:
Цена, внешний вид, качество сборки, комплектация, режим энергосбережения.

Недостатки:
Пока не выявил, но как и к любой новой клавиатуре, нужно привыкнуть.

Комментарий:
Отличная клавиатура за небольшую цену, в комплекте даже батарейки есть. Али и подобные отдыхают.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2020
Евгений К.

Достоинства:
Удобно, нет проводов

Недостатки:
Отсутствуют, по крайней мере я не выявил

Комментарий:
Использую 2 клавиатуры более 2,5 лет, одна для дома, другую отнес на работу. Очень удобно. Батарейки садятся 1 раз в шесть месяцев, хотя использую клавиатуру ежедневно (на работе). Рекомендую.



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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, батарейки, ресивер, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
107
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хААА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Skyline 895 Nano - cтильный компактный комплект, состоящий из беспроводной клавиатуры с плоскими разделенными клавишами и мини-мыши с кнопкой смены разрешения. Радиус действия - до 10 метров от компьютера. Увеличенный радиус действия беспроводной связи обеспечивает большую свободу действий. Многоуровневая система экономии энергии. Набор проработает дольше без замены батарей. Легкая установка. Для работы не нужны драйверы. Клавиатура: 12 дополнительных функций быстрого доступа к различным приложениям (активируются клавишей FN). Ультраплоские (высота всего 2 мм) разделенные клавиши с увеличенной площадью повышают точность печати. Мышь: Кнопка смены разрешения (1000/1500/2000 dpi) позволяет менять скорость курсора мыши одним нажатием. Симметричная форма подходит для работы любой рукой. Миниатюрный наноприменик можно хранить в специально отведенном месте в батарейном отсеке мыши, благодаря чему ее можно брать с собой в поездки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2020
Vladislav Smirnov

Достоинства:
Цена, внешний вид, качество сборки, комплектация, режим энергосбережения.

Недостатки:
Пока не выявил, но как и к любой новой клавиатуре, нужно привыкнуть.

Комментарий:
Отличная клавиатура за небольшую цену, в комплекте даже батарейки есть. Али и подобные отдыхают.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2020
Евгений К.

Достоинства:
Удобно, нет проводов

Недостатки:
Отсутствуют, по крайней мере я не выявил

Комментарий:
Использую 2 клавиатуры более 2,5 лет, одна для дома, другую отнес на работу. Очень удобно. Батарейки садятся 1 раз в шесть месяцев, хотя использую клавиатуру ежедневно (на работе). Рекомендую.


Набор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB - стоимость товара 1130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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