Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная
В то время, когда многие производители предлагают игровые решения на линейных красных переключателях, SVEN позаботилась о геймерах, предпочитающих ощутимую тактильную обратную связь. Синие переключатели модели работают с приятным отчетливым кликом, который придется по душе не только киберспортсменам, но и тем, кто часто занимается набором текстов. Клавиатура SVEN KB-G9300 в целом адаптирована далеко не только под игры — она станет отличной помощницей и в работе, и в учебе. Целых 20 клавиш имеют дополнительные функции, активируемые кнопкой-модификатором Fn — от управления воспроизведением и громкостью до быстрого вызова самых необходимых программ. Игровой продукт практически немыслим без подсветки — есть она и у SVEN KB-G9300, причем разноцветная и с возможностью регулировки яркости, либо полного отключения. Блокировка клавиши Win спасет от неприятных неожиданностей во время игры — в общем, все необходимые киберспортсменам особенности присутствуют в полной мере.
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