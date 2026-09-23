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Клавиатура Gembird KBW-9 купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Gembird KBW-9

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Клавиатура Gembird KBW-9 - фото 4
Клавиатура Gembird KBW-9 - фото 5
Клавиатура Gembird KBW-9 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый, зеленый
Количество клавиш
80
Тип переключателей
линейные
Формат клавиатуры
75%
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура Gembird KBW-9 - фото 1
  • Клавиатура Gembird KBW-9 - фото 2
  • Клавиатура Gembird KBW-9 - фото 3
  • Клавиатура Gembird KBW-9 - фото 4
  • Клавиатура Gembird KBW-9 - фото 5
  • Клавиатура Gembird KBW-9 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736953
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура Gembird KBW-9
1 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый, зеленый
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
80
Тип переключателей
линейные
Формат клавиатуры
75%
Длина кабеля
1.5
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х16х4
Вес, г.
550

Описание товара Клавиатура Gembird KBW-9

Стильная и удобная клавиатура с бесшумными круглыми клавишами, RGB-подсветкой и влагозащитой (IP34) обеспечивает комфортный набор текста и защиту от пыли и грязи. Благодаря встроенному аккумулятору на 500 мА·ч, противоскользящим накладкам и возможности переключаться между тремя устройствами по Bluetooth, она станет отличным выбором для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Клавиатура Gembird KBW-9




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый, зеленый
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
80
Тип переключателей
линейные
Формат клавиатуры
75%
Длина кабеля
1.5
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Страна производитель
Китай
Описание
Стильная и удобная клавиатура с бесшумными круглыми клавишами, RGB-подсветкой и влагозащитой (IP34) обеспечивает комфортный набор текста и защиту от пыли и грязи. Благодаря встроенному аккумулятору на 500 мА·ч, противоскользящим накладкам и возможности переключаться между тремя устройствами по Bluetooth, она станет отличным выбором для работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура Gembird KBW-9 - по цене 1460 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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