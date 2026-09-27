Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255842
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
600
Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный
Удобная полноразмерная клавиатура и мышь с беспроводным приемником для полной свободы действий. Автоматическая стабилизация технологии простого подключения ресивера позволяет избежать задержек и конфликтов в подключении. Клавиатура имеет закругленные клавиши. Легкость нажатия клавиш кончиками пальцев, минимизируют чувство усталости при длительной работе.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Удобная полноразмерная клавиатура и мышь с беспроводным приемником для полной свободы действий. Автоматическая стабилизация технологии простого подключения ресивера позволяет избежать задержек и конфликтов в подключении. Клавиатура имеет закругленные клавиши. Легкость нажатия клавиш кончиками пальцев, минимизируют чувство усталости при длительной работе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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