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Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный

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Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 1
Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 2
Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 3
Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 4
Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 5
Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 6
Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 7
Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 8
Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 9
Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 10
Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 11
Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 12
Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 11
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 12
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255842
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
600

Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный

Удобная полноразмерная клавиатура и мышь с беспроводным приемником для полной свободы действий. Автоматическая стабилизация технологии простого подключения ресивера позволяет избежать задержек и конфликтов в подключении. Клавиатура имеет закругленные клавиши. Легкость нажатия клавиш кончиками пальцев, минимизируют чувство усталости при длительной работе.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
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Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Описание
Удобная полноразмерная клавиатура и мышь с беспроводным приемником для полной свободы действий. Автоматическая стабилизация технологии простого подключения ресивера позволяет избежать задержек и конфликтов в подключении. Клавиатура имеет закругленные клавиши. Легкость нажатия клавиш кончиками пальцев, минимизируют чувство усталости при длительной работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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