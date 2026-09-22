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Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный

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Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 1
Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 2
Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 3
Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 4
Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 5
Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 6
Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 7
Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 8
Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 9
Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 10
Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 11
Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 12
Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 13
Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
87
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
Brown
Формат клавиатуры
TKL (80%)
  • Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 1
  • Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 2
  • Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 3
  • Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 4
  • Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 5
  • Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 6
  • Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 7
  • Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 8
  • Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 9
  • Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 10
  • Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 11
  • Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 12
  • Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 13
  • Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727406
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный
1 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
Brown
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х13х4
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный

Клавиатура проводная Defender Mechanoid GK-581 [45581] оснащена 87 клавишами с красной подсветкой, которая исключает погрешности ввода. Тактильные переключатели Brown отличает низкий уровень шума во время нажатия. Defender Mechanoid GK-581 [45581] в пластиковом корпусе черного цвета синхронизируется с необходимым устройством через 1.5-метровый кабель. Кейкапы выполнены по технологии двойного литья Double-shot, не допускающей истирания символов. Жизненный цикл модели рассчитан на 50 млн кликов. Отсутствие цифрового блока указывает на компактное размещение аксессуара на рабочем столе.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Тип переключателей
тактильные
Развернуть
Модель переключателей
Brown
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура проводная Defender Mechanoid GK-581 [45581] оснащена 87 клавишами с красной подсветкой, которая исключает погрешности ввода. Тактильные переключатели Brown отличает низкий уровень шума во время нажатия. Defender Mechanoid GK-581 [45581] в пластиковом корпусе черного цвета синхронизируется с необходимым устройством через 1.5-метровый кабель. Кейкапы выполнены по технологии двойного литья Double-shot, не допускающей истирания символов. Жизненный цикл модели рассчитан на 50 млн кликов. Отсутствие цифрового блока указывает на компактное размещение аксессуара на рабочем столе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - по цене 1410 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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