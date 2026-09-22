Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
87
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
Brown
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
В наличии
Код товара: 727406
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1 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
Brown
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х13х4
Вес, г.
600
Описание товара Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный
Клавиатура проводная Defender Mechanoid GK-581 [45581] оснащена 87 клавишами с красной подсветкой, которая исключает погрешности ввода. Тактильные переключатели Brown отличает низкий уровень шума во время нажатия. Defender Mechanoid GK-581 [45581] в пластиковом корпусе черного цвета синхронизируется с необходимым устройством через 1.5-метровый кабель. Кейкапы выполнены по технологии двойного литья Double-shot, не допускающей истирания символов. Жизненный цикл модели рассчитан на 50 млн кликов. Отсутствие цифрового блока указывает на компактное размещение аксессуара на рабочем столе.
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Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Тип переключателей
тактильные
Развернуть
Модель переключателей
Brown
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура проводная Defender Mechanoid GK-581 [45581] оснащена 87 клавишами с красной подсветкой, которая исключает погрешности ввода. Тактильные переключатели Brown отличает низкий уровень шума во время нажатия. Defender Mechanoid GK-581 [45581] в пластиковом корпусе черного цвета синхронизируется с необходимым устройством через 1.5-метровый кабель. Кейкапы выполнены по технологии двойного литья Double-shot, не допускающей истирания символов. Жизненный цикл модели рассчитан на 50 млн кликов. Отсутствие цифрового блока указывает на компактное размещение аксессуара на рабочем столе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Купить Клавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный - по цене 1410 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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