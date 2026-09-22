Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE)
Клавиатура+мышь проводная A4Tech Fstyler F1512 представляет собой комплект, который может похвастаться невероятной устойчивостью к воздействию влаги. Клавиатура мембранного типа приятно порадует своего обладателя мгновенным откликом на касания, что незаменимо для быстрого и точного ввода данных, а также доступа к различному функционалу. Подключение клавиатуры+мыши проводной A4Tech Fstyler F1512 осуществляется посредством USB-разъема. Кроме того, вы по достоинству оцените отсутствие необходимости в установке дополнительных драйверов. Тщательно продуманная конструкция корпуса – характерная особенность мыши из данного комплекта. Таким образом, вам гарантирован удобный захват аксессуара как правой, так и левой рукой без риска проскальзывания. Оптический светодиодный сенсор, который является основой устройства, способствует повышенной точности при наведении курсора.
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Теги товара: мембранные, белые, тонкие
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Теги товара: мембранные, белые, тонкие
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