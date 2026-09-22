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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE)

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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 1
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 2
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 3
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 4
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 5
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 6
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 7
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 8
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 9
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 10
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 11
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 12
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 13
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 14
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 15
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 16
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 17
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 18
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 19
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 20
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 21
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 22
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 23
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 24
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
103
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 1
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 2
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 3
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 4
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 5
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 6
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 7
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 8
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 9
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 10
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 11
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 12
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 13
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 14
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 15
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 16
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 17
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 18
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 19
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 20
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 21
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 22
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 23
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 24
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727420
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, г.
750

Описание товара Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE)

Клавиатура+мышь проводная A4Tech Fstyler F1512 представляет собой комплект, который может похвастаться невероятной устойчивостью к воздействию влаги. Клавиатура мембранного типа приятно порадует своего обладателя мгновенным откликом на касания, что незаменимо для быстрого и точного ввода данных, а также доступа к различному функционалу. Подключение клавиатуры+мыши проводной A4Tech Fstyler F1512 осуществляется посредством USB-разъема. Кроме того, вы по достоинству оцените отсутствие необходимости в установке дополнительных драйверов. Тщательно продуманная конструкция корпуса – характерная особенность мыши из данного комплекта. Таким образом, вам гарантирован удобный захват аксессуара как правой, так и левой рукой без риска проскальзывания. Оптический светодиодный сенсор, который является основой устройства, способствует повышенной точности при наведении курсора.



Теги товара: мембранные, белые, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь проводная A4Tech Fstyler F1512 представляет собой комплект, который может похвастаться невероятной устойчивостью к воздействию влаги. Клавиатура мембранного типа приятно порадует своего обладателя мгновенным откликом на касания, что незаменимо для быстрого и точного ввода данных, а также доступа к различному функционалу. Подключение клавиатуры+мыши проводной A4Tech Fstyler F1512 осуществляется посредством USB-разъема. Кроме того, вы по достоинству оцените отсутствие необходимости в установке дополнительных драйверов. Тщательно продуманная конструкция корпуса – характерная особенность мыши из данного комплекта. Таким образом, вам гарантирован удобный захват аксессуара как правой, так и левой рукой без риска проскальзывания. Оптический светодиодный сенсор, который является основой устройства, способствует повышенной точности при наведении курсора.


Теги товара: мембранные, белые, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 клав:белый мышь:белый USB (F1512 WHITE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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