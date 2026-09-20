Клавиатура + мышь A4Tech 3330N
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь A4Tech 3330N
Клавиатура A4TECH — это надежное и функциональное устройство для тех, кто ценит комфорт и качество. Эта мембранная клавиатура предоставляет беспроводное подключение, что позволяет использовать её без ограничений в радиусе до 15 метров. Это делает её идеальным выбором для использования с персональным компьютером, особенно в больших помещениях или при необходимости удаленного управления. Клавиатура питается от одной батареи типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Она использует радиоканал для подключения, что гарантирует стабильную и надежную связь с устройством. Раскладка клавиатуры выполнена в стандарте JIS, что подойдет пользователям, привыкшим к этому формату. Компактный и элегантный дизайн в черном цвете отлично впишется в любой интерьер рабочего места. При весе всего 448 г клавиатура сохраняет отличную устойчивость и удобство в использовании. Клавиатура A4TECH — это сочетание качества, удобства и современного подхода к эргономике, что делает её отличным выбором для повседневной работы с ПК.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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