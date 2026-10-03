Клавиатура Oklick 890S серый
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб.
В наличии
Код товара: 358093
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1 420 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х3
Вес, г.
580
Описание товара Клавиатура Oklick 890S серый
Клавиатура Oklick — это сочетание стиля и функциональности, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта полноразмерная клавиатура в элегантном сером цвете оснащена 109 клавишами и выполнена в раскладке ANSI, что обеспечивает удобное и интуитивно понятное использование. Oklick использует ножничный механизм, что обеспечивает тихое и комфортное нажатие клавиш, идеально подходящее для длительной работы. Благодаря беспроводному радиоканалу с радиусом действия до 10 метров, вы можете наслаждаться свободой передвижения и избежать лишних проводов на рабочем месте. Эта модель станет отличным выбором для тех, кто ценит удобство, надежность и стиль в каждом элементе своего рабочего пространства.
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
109
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Клавиатура Oklick — это сочетание стиля и функциональности, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта полноразмерная клавиатура в элегантном сером цвете оснащена 109 клавишами и выполнена в раскладке ANSI, что обеспечивает удобное и интуитивно понятное использование. Oklick использует ножничный механизм, что обеспечивает тихое и комфортное нажатие клавиш, идеально подходящее для длительной работы. Благодаря беспроводному радиоканалу с радиусом действия до 10 метров, вы можете наслаждаться свободой передвижения и избежать лишних проводов на рабочем месте. Эта модель станет отличным выбором для тех, кто ценит удобство, надежность и стиль в каждом элементе своего рабочего пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Клавиатура Oklick 890S серый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1420 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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