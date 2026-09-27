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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 8
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 9
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 10
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Цвет
серый, черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
86
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612808
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
серый, черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
607

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый

Клавиатура беспроводная A4Tech Fstyler FBK30 станет вашим главным инструментом при работе за экраном смартфона или планшета. Компактный представитель компьютерной периферии облачен в качественный корпус из пластика, представленный в строгом серо-черном цвете. Модель станет идеальным устройством для работы и учебы за счет присутствия в конструкции подставки, в которой можно под наклоном расположить мобильное устройство. 86 мембранных клавиш, которыми оснащена данная клавиатура, нажимаются бесшумно и мягко. Островная клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 с низкопрофильными клавишами предусматривает в своем оснащении клавишу функции, за счет которой обеспечивается больший комфорт при работе за компьютером, ноутбуком или мобильным устройством. Клавиши обладают округлой формой, что исключает усталость пальцев при длительной работе на клавиатуре. Беспроблемное подключение устройства обеспечивают беспроводная технология Bluetooth и радиоканал 2.4 ГГц. Для длительной автономной работы клавиатуры необходимо оснастить ее пальчиковой батарейкой. К данному представителю периферии можно подключить до четырех устройств.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 черный/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
серый, черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура беспроводная A4Tech Fstyler FBK30 станет вашим главным инструментом при работе за экраном смартфона или планшета. Компактный представитель компьютерной периферии облачен в качественный корпус из пластика, представленный в строгом серо-черном цвете. Модель станет идеальным устройством для работы и учебы за счет присутствия в конструкции подставки, в которой можно под наклоном расположить мобильное устройство. 86 мембранных клавиш, которыми оснащена данная клавиатура, нажимаются бесшумно и мягко. Островная клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 с низкопрофильными клавишами предусматривает в своем оснащении клавишу функции, за счет которой обеспечивается больший комфорт при работе за компьютером, ноутбуком или мобильным устройством. Клавиши обладают округлой формой, что исключает усталость пальцев при длительной работе на клавиатуре. Беспроблемное подключение устройства обеспечивают беспроводная технология Bluetooth и радиоканал 2.4 ГГц. Для длительной автономной работы клавиатуры необходимо оснастить ее пальчиковой батарейкой. К данному представителю периферии можно подключить до четырех устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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