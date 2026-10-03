Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350)
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350)
Игровой набор включающий в себя клавиатуру, мышку, гарнитуру и коврик. Мышь с переливающейся подсветкой и возможностью смены DPI: 4 режима разрешения 800/1800/2400/3200 dpi. Редактор макросов. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Стабильная работа на высоких скоростях: сенсор фиксирует скоростное, до 1 м/с, перемещение мыши по любой поверхности. Он делает 3600 снимков поверхности в секунду (3600 FPS), что дает возможность перемещать мышь с ускорением до 8 G (78 м/сек2). 5 программируемых кнопок, 2 из которых боковые. Увеличенная ширина колесика и специальный рисунок протектора облегчают управление мышью. Расположение колеса оптимально для мгновенного переноса указательного пальца на колесо во время игры. Коврик тканевый, гладкое покрытие. Точное позиционирование курсора и оптимальное трение. Нескользящая каучуковая основа надежно фиксируется на любой поверхности. Оптимальная толщина ковра 3 мм - это отличное шумопоглощение при приземлении мыши и сглаживание мелких неровностей поверхности стола. Клавиатура с классической раскладкой и радужной подсветкой. Наушники закрытого типа с регулируемым оголовьем и регулятором громкости. Откидной микрофон. Подключение к компьютеру 2 штекера miniJack 3.5мм.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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