Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура MSI Vigor GK20 RU черный
Клавиатура MSI – это идеальное сочетание функциональности и стильного дизайна, созданное специально для геймеров и пользователей ПК. Обладая мембранным типом, это устройство обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, что делает его комфортным для длительного использования. Подсветка клавиш позволяет играть или работать даже в условиях недостаточной освещенности, создавая атмосферу погружения в игру. Черный цвет корпуса придает клавиатуре современный и элегантный вид, легко вписываясь в любой интерьер. Раскладка клавиатуры соответствует стандарту ANSI и включает 104 клавиши, что обеспечивает полную совместимость со всеми основными операционными системами и программами. Наличие мультимедийных клавиш позволяет легко управлять громкостью и медиа-файлами, не отрываясь от важной работы или игры. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное и быстрое соединение, исключая задержки в передаче данных. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что достаточно для комфортного подключения к ПК без лишних ограничений. С весом 867 граммов клавиатура устойчиво располагается на рабочем столе, не скользит и обеспечивает надежность в процессе использования. Это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и комфорт в каждой детали. Бренд MSI гарантирует высокие стандарты качества и долгий срок службы, что делает эту клавиатуру незаменимым помощником как в играх, так и в повседневных задачах.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
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