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Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный

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Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 1
Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 2
Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 3
Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 4
Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 5
Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 6
Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 7
Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 8
Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 9
Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 10
Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 11
Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 12
Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 13
Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 14
Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 15
Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 16
Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 17
Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 18
Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
87
Модель переключателей
Blue
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 1
  • Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 2
  • Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 3
  • Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 4
  • Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 5
  • Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 6
  • Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 7
  • Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 8
  • Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 9
  • Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 10
  • Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 11
  • Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 12
  • Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 13
  • Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 14
  • Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 15
  • Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 16
  • Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 17
  • Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 18
  • Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612849
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Характеристики

Бренд
SunWind
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Модель переключателей
Blue
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
900

Описание товара Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный

Клавиатура SunWind представляет собой идеальное сочетание стиля, функциональности и надежности, предназначенное как для геймеров, так и для обычных пользователей. Эта механическая клавиатура обладает подсветкой клавиш, что позволяет комфортно работать и играть даже в условиях низкой освещенности. Выполненная в классическом черном цвете, клавиатура имеет компактную раскладку ANSI и включает в себя 87 клавиш, что обеспечивает удобство использования и экономию пространства на рабочем столе. Проводное подключение гарантирует стабильное и быстрое реагирование, что особенно важно для геймеров в динамичных играх. С длиной кабеля 1.8 метра, SunWind предлагает свободу в расположении устройства на столе, а вес в 690 граммов делает конструкцию достаточно устойчивой и в то же время удобной для транспортировки. Эта клавиатура подходит как для стационарных ПК, так и для ноутбуков, обеспечивая универсальность использования. Клавиатура SunWind — это надежный инструмент, который подарит удовольствие от работы и игры благодаря своей высокотехнологичной механике и стильному дизайну.

Отзывы о товаре Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный




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Характеристики
Бренд
SunWind
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Модель переключателей
Blue
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура SunWind представляет собой идеальное сочетание стиля, функциональности и надежности, предназначенное как для геймеров, так и для обычных пользователей. Эта механическая клавиатура обладает подсветкой клавиш, что позволяет комфортно работать и играть даже в условиях низкой освещенности. Выполненная в классическом черном цвете, клавиатура имеет компактную раскладку ANSI и включает в себя 87 клавиш, что обеспечивает удобство использования и экономию пространства на рабочем столе. Проводное подключение гарантирует стабильное и быстрое реагирование, что особенно важно для геймеров в динамичных играх. С длиной кабеля 1.8 метра, SunWind предлагает свободу в расположении устройства на столе, а вес в 690 граммов делает конструкцию достаточно устойчивой и в то же время удобной для транспортировки. Эта клавиатура подходит как для стационарных ПК, так и для ноутбуков, обеспечивая универсальность использования. Клавиатура SunWind — это надежный инструмент, который подарит удовольствие от работы и игры благодаря своей высокотехнологичной механике и стильному дизайну.
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Отзывы


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