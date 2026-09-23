Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541195
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х4
Вес, г.
650
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый
Клавиатура проводная A4Tech Fstyler FX50 [1624628] оптимизирована для работы и учебы. Она оснащена 109 низкопрофильными клавишами с ножничным механизмом, что обеспечивает высокую точность распознавания нажатий одновременно с низким уровнем шума. В конструкции предусмотрена подставка для запястий, которая снижает усталость и делает длительную печать максимально комфортной. Одним из преимуществ клавиатуры является влагозащищенное исполнение корпуса. Подключение A4Tech Fstyler FX50 [1624628] осуществляется посредством проводного интерфейса USB.
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
109
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура проводная A4Tech Fstyler FX50 [1624628] оптимизирована для работы и учебы. Она оснащена 109 низкопрофильными клавишами с ножничным механизмом, что обеспечивает высокую точность распознавания нажатий одновременно с низким уровнем шума. В конструкции предусмотрена подставка для запястий, которая снижает усталость и делает длительную печать максимально комфортной. Одним из преимуществ клавиатуры является влагозащищенное исполнение корпуса. Подключение A4Tech Fstyler FX50 [1624628] осуществляется посредством проводного интерфейса USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
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