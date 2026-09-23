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Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 2
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Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 7
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Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 10
Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 11
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Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 13
Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 14
Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 11
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 12
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 13
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 14
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541195
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х4
Вес, г.
650

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый

Клавиатура проводная A4Tech Fstyler FX50 [1624628] оптимизирована для работы и учебы. Она оснащена 109 низкопрофильными клавишами с ножничным механизмом, что обеспечивает высокую точность распознавания нажатий одновременно с низким уровнем шума. В конструкции предусмотрена подставка для запястий, которая снижает усталость и делает длительную печать максимально комфортной. Одним из преимуществ клавиатуры является влагозащищенное исполнение корпуса. Подключение A4Tech Fstyler FX50 [1624628] осуществляется посредством проводного интерфейса USB.



Теги товара: ножничные, бесшумные

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
109
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура проводная A4Tech Fstyler FX50 [1624628] оптимизирована для работы и учебы. Она оснащена 109 низкопрофильными клавишами с ножничным механизмом, что обеспечивает высокую точность распознавания нажатий одновременно с низким уровнем шума. В конструкции предусмотрена подставка для запястий, которая снижает усталость и делает длительную печать максимально комфортной. Одним из преимуществ клавиатуры является влагозащищенное исполнение корпуса. Подключение A4Tech Fstyler FX50 [1624628] осуществляется посредством проводного интерфейса USB.


Теги товара: ножничные, бесшумные
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