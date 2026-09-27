Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый
Клавиатура A4TECH — это стильное и функциональное устройство для вашего ПК. Данная модель оснащена ножничным механизмом клавиш, обеспечивающим тихий и мягкий набор текста. Клавиатура выполнена в классической ANSI-раскладке и включает 109 клавиш, что делает её подходящей для повседневных задач и работы. Эта полноразмерная клавиатура представлена в элегантном белом цвете, который дополнит современный интерьер вашего рабочего пространства. Благодаря наличию клавиши функции (Fn), вы сможете быстро получить доступ к дополнительным возможностям и сочетаниям клавиш. Для подключения к устройствам используется Bluetooth и радиоканал с радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает гибкость и удобство в использовании без лишних проводов. Встроенный аккумулятор гарантирует длительную работу без необходимости постоянной замены батарей, что делает клавиатуру A4TECH экономически выгодным выбором. Клавиатура A4TECH — это надежный и стильный инструмент для вашей работы и развлечений на ПК. Она сочетает в себе функциональность, эрганомичность и современный дизайн.
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