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Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 8
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 9
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 10
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 11
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 12
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 13
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 14
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 15
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 16
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 17
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 11
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 12
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 13
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 14
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 15
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 16
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 17
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612809
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый
2 420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, USB-приемник, документация, кабель USB
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый

Клавиатура A4TECH — это стильное и функциональное устройство для вашего ПК. Данная модель оснащена ножничным механизмом клавиш, обеспечивающим тихий и мягкий набор текста. Клавиатура выполнена в классической ANSI-раскладке и включает 109 клавиш, что делает её подходящей для повседневных задач и работы. Эта полноразмерная клавиатура представлена в элегантном белом цвете, который дополнит современный интерьер вашего рабочего пространства. Благодаря наличию клавиши функции (Fn), вы сможете быстро получить доступ к дополнительным возможностям и сочетаниям клавиш. Для подключения к устройствам используется Bluetooth и радиоканал с радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает гибкость и удобство в использовании без лишних проводов. Встроенный аккумулятор гарантирует длительную работу без необходимости постоянной замены батарей, что делает клавиатуру A4TECH экономически выгодным выбором. Клавиатура A4TECH — это надежный и стильный инструмент для вашей работы и развлечений на ПК. Она сочетает в себе функциональность, эрганомичность и современный дизайн.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, USB-приемник, документация, кабель USB
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — это стильное и функциональное устройство для вашего ПК. Данная модель оснащена ножничным механизмом клавиш, обеспечивающим тихий и мягкий набор текста. Клавиатура выполнена в классической ANSI-раскладке и включает 109 клавиш, что делает её подходящей для повседневных задач и работы. Эта полноразмерная клавиатура представлена в элегантном белом цвете, который дополнит современный интерьер вашего рабочего пространства. Благодаря наличию клавиши функции (Fn), вы сможете быстро получить доступ к дополнительным возможностям и сочетаниям клавиш. Для подключения к устройствам используется Bluetooth и радиоканал с радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает гибкость и удобство в использовании без лишних проводов. Встроенный аккумулятор гарантирует длительную работу без необходимости постоянной замены батарей, что делает клавиатуру A4TECH экономически выгодным выбором. Клавиатура A4TECH — это надежный и стильный инструмент для вашей работы и развлечений на ПК. Она сочетает в себе функциональность, эрганомичность и современный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый - этот товар вы можете купить по цене 2420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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