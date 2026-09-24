Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718444
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Характеристики
Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
Беспроводные клавиатура и мышь USB-ресивер (единый для двух устройств) Батарейки АА х 1 шт Батарейка ААА х 2 шт Краткое руководство пользователя
Цвет
розовый
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х17х4
Вес, г.
800
Описание товара Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F)
Клавиатура и мышь Acer OCC205 - это стильный и функциональный комплект, который станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. Беспроводной комплект обеспечивает удобство использования, так как клавиатура и мышь работают на радиоканале. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что позволяет комфортно расположиться на расстоянии от компьютера. Выбирая клавиатуру и мышь Acer OCC205, вы получаете стильный, функциональный и удобный в использовании комплект, который станет незаменимым помощником в вашей работе и развлечениях.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
Беспроводные клавиатура и мышь USB-ресивер (единый для двух устройств) Батарейки АА х 1 шт Батарейка ААА х 2 шт Краткое руководство пользователя
Цвет
розовый
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Клавиатура и мышь Acer OCC205 - это стильный и функциональный комплект, который станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. Беспроводной комплект обеспечивает удобство использования, так как клавиатура и мышь работают на радиоканале. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что позволяет комфортно расположиться на расстоянии от компьютера. Выбирая клавиатуру и мышь Acer OCC205, вы получаете стильный, функциональный и удобный в использовании комплект, который станет незаменимым помощником в вашей работе и развлечениях.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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