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Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F)

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Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 1
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 2
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 3
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 4
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 5
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 6
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 7
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 8
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 9
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 10
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 11
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 12
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 13
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 14
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 15
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 16
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 17
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 18
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 19
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 20
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 21
Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 1
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 2
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 3
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 4
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 5
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 6
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 7
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 8
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 9
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 10
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 11
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 12
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 13
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 14
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 15
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 16
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 17
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 18
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 19
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 20
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 21
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718444
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Характеристики

Бренд
Acer
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
Беспроводные клавиатура и мышь USB-ресивер (единый для двух устройств) Батарейки АА х 1 шт Батарейка ААА х 2 шт Краткое руководство пользователя
Цвет
розовый
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х17х4
Вес, г.
800

Описание товара Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F)

Клавиатура и мышь Acer OCC205 - это стильный и функциональный комплект, который станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. Беспроводной комплект обеспечивает удобство использования, так как клавиатура и мышь работают на радиоканале. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что позволяет комфортно расположиться на расстоянии от компьютера. Выбирая клавиатуру и мышь Acer OCC205, вы получаете стильный, функциональный и удобный в использовании комплект, который станет незаменимым помощником в вашей работе и развлечениях.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F)




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Характеристики
Бренд
Acer
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
Беспроводные клавиатура и мышь USB-ресивер (единый для двух устройств) Батарейки АА х 1 шт Батарейка ААА х 2 шт Краткое руководство пользователя
Цвет
розовый
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура и мышь Acer OCC205 - это стильный и функциональный комплект, который станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. Беспроводной комплект обеспечивает удобство использования, так как клавиатура и мышь работают на радиоканале. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что позволяет комфортно расположиться на расстоянии от компьютера. Выбирая клавиатуру и мышь Acer OCC205, вы получаете стильный, функциональный и удобный в использовании комплект, который станет незаменимым помощником в вашей работе и развлечениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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