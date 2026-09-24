Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506)
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
В наличии
Код товара: 650750
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2 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Подсветка клавиш
да
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Размеры в упаковке, см
39х17х4
Вес, г.
600
Описание товара Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506)
Очень компактная беспроводная (Bluetooth и радиоканал 2.4GHz) механическая клавиатура с RGB подсветкой. Тихие и тонкие коричневые(Slim) переключатели идеально подойдут как для игр, так и для работы. Ультратонкий дизайн. 3 режима подключения: Проводное подключение, беспроводной режим Bluetooth, беспроводное подключение по радио каналу 2.4 ГГц. Высокая энергоэффективность. Тихий ход клавиш обеспечивает практически бесшумную работу. Повышенная износостойкость.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Подсветка клавиш
да
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Очень компактная беспроводная (Bluetooth и радиоканал 2.4GHz) механическая клавиатура с RGB подсветкой. Тихие и тонкие коричневые(Slim) переключатели идеально подойдут как для игр, так и для работы. Ультратонкий дизайн. 3 режима подключения: Проводное подключение, беспроводной режим Bluetooth, беспроводное подключение по радио каналу 2.4 ГГц. Высокая энергоэффективность. Тихий ход клавиш обеспечивает практически бесшумную работу. Повышенная износостойкость.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2970 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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