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Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506)

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Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 1
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 2
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 3
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 4
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 5
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 6
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 7
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 8
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 9
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 10
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 11
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 1
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 2
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 3
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 4
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 5
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 6
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 7
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 8
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 9
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 10
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 11
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650750
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506)
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Подсветка клавиш
да
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Размеры в упаковке, см
39х17х4
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506)

Очень компактная беспроводная (Bluetooth и радиоканал 2.4GHz) механическая клавиатура с RGB подсветкой. Тихие и тонкие коричневые(Slim) переключатели идеально подойдут как для игр, так и для работы. Ультратонкий дизайн. 3 режима подключения: Проводное подключение, беспроводной режим Bluetooth, беспроводное подключение по радио каналу 2.4 ГГц. Высокая энергоэффективность. Тихий ход клавиш обеспечивает практически бесшумную работу. Повышенная износостойкость.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Подсветка клавиш
да
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Описание
Очень компактная беспроводная (Bluetooth и радиоканал 2.4GHz) механическая клавиатура с RGB подсветкой. Тихие и тонкие коричневые(Slim) переключатели идеально подойдут как для игр, так и для работы. Ультратонкий дизайн. 3 режима подключения: Проводное подключение, беспроводной режим Bluetooth, беспроводное подключение по радио каналу 2.4 ГГц. Высокая энергоэффективность. Тихий ход клавиш обеспечивает практически бесшумную работу. Повышенная износостойкость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2970 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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