Клавиатура MSI Vigor GK30 белый
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Характеристики
Описание товара Клавиатура MSI Vigor GK30 белый
Клавиатура MSI — идеальный выбор для геймеров и пользователей, ценящих качество и эргономику. Эта полноразмерная клавиатура обладает 104 клавишами и выполнена в стильном белом цвете. Подсветка клавиш обеспечивает комфортное использование в условиях слабого освещения, добавляя эстетичный элемент в ваш рабочий или игровой процесс. Клавиатура поддерживает JIS-раскладку, что делает её универсальным инструментом как для работы, так и для развлечений. Благодаря плунжерному механизму клавиш, вы получите тактильное и отзывчивое нажатие, что особенно важно для интенсивного игрового использования. Подключение клавиатуры осуществляется через интерфейсы PS/2 и USB Type-A, что гарантирует совместимость с различными устройствами. Длина кабеля составляет 1.8 метра, обеспечивая удобство и гибкость при подключении. Кроме того, клавиатура весит всего 1042 грамма, что делает её достаточно устойчивой на вашем столе, но при этом позволяет легко перемещать её при необходимости. MSI создала клавиатуру, которая станет надежным помощником как в играх, так и в работе за ПК, объединив в себе лучшие качества для комфортного взаимодействия.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
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