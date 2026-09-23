Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб.
В наличии
Код товара: 612818
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 750 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
650
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый
Клавиатура проводная A4Tech Fstyler FX60H оформлена в корпусе серого цвета полноразмерного формата и выделяется интегрированным светодиодным освещением с множеством оттенков. Низкопрофильные клавиши с ножничным механизмом обеспечивают легкость нажатия одновременно с точным срабатыванием и низким уровнем шума. В данной модели предусмотрен концентратор с двумя разъемами USB. Из других особенностей A4Tech Fstyler FX60H отмечаются влагозащищенное исполнение и кабель подключения длиной 1.5 метра.
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Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Клавиатура проводная A4Tech Fstyler FX60H оформлена в корпусе серого цвета полноразмерного формата и выделяется интегрированным светодиодным освещением с множеством оттенков. Низкопрофильные клавиши с ножничным механизмом обеспечивают легкость нажатия одновременно с точным срабатыванием и низким уровнем шума. В данной модели предусмотрен концентратор с двумя разъемами USB. Из других особенностей A4Tech Fstyler FX60H отмечаются влагозащищенное исполнение и кабель подключения длиной 1.5 метра.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый - по цене 2750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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