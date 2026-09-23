Top.Mail.Ru
Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612818
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый
2 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
650

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый

Клавиатура проводная A4Tech Fstyler FX60H оформлена в корпусе серого цвета полноразмерного формата и выделяется интегрированным светодиодным освещением с множеством оттенков. Низкопрофильные клавиши с ножничным механизмом обеспечивают легкость нажатия одновременно с точным срабатыванием и низким уровнем шума. В данной модели предусмотрен концентратор с двумя разъемами USB. Из других особенностей A4Tech Fstyler FX60H отмечаются влагозащищенное исполнение и кабель подключения длиной 1.5 метра.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Описание
Клавиатура проводная A4Tech Fstyler FX60H оформлена в корпусе серого цвета полноразмерного формата и выделяется интегрированным светодиодным освещением с множеством оттенков. Низкопрофильные клавиши с ножничным механизмом обеспечивают легкость нажатия одновременно с точным срабатыванием и низким уровнем шума. В данной модели предусмотрен концентратор с двумя разъемами USB. Из других особенностей A4Tech Fstyler FX60H отмечаются влагозащищенное исполнение и кабель подключения длиной 1.5 метра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый - по цене 2750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...