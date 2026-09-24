Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU)
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб.
В наличии
Код товара: 650733
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Загружаем...
2 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
да
Размеры в упаковке, см
48х28х22
Вес, кг.
1.34
Описание товара Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU)
Клавиатура проводная MSI Vigor GK30 White принадлежит к модельному ряду игровых устройств и выделяется красочной многоцветной подсветкой. Она обладает полноразмерной раскладкой и позволяет вводить комбинации из 6 клавиш одновременно. MSI Vigor GK30 White выполнена в элегантном белом корпусе. В конструкции реализована защита от воздействия влаги. Подставка под запястья повышает комфорт при продолжительных игровых сеансах. К компьютеру клавиатура подключается посредством кабеля с позолоченным коннектором USB и длиной 1.8 метра.
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Теги товара: игровые, игровые с подсветкой
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Клавиатура проводная MSI Vigor GK30 White принадлежит к модельному ряду игровых устройств и выделяется красочной многоцветной подсветкой. Она обладает полноразмерной раскладкой и позволяет вводить комбинации из 6 клавиш одновременно. MSI Vigor GK30 White выполнена в элегантном белом корпусе. В конструкции реализована защита от воздействия влаги. Подставка под запястья повышает комфорт при продолжительных игровых сеансах. К компьютеру клавиатура подключается посредством кабеля с позолоченным коннектором USB и длиной 1.8 метра.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, с подсветкой, механические, мембранные, ножничные, механические с подсветкой, белые, бесшумные
Теги товара: игровые, игровые с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, с подсветкой, механические, мембранные, ножничные, механические с подсветкой, белые, бесшумные
Теги товара: игровые, игровые с подсветкой
Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - данный товар вы можете купить по цене 2640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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