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Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU)

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Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 1
Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 2
Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 3
Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 4
Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 5
Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 6
Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 7
Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 8
Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 9
Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 10
Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 11
Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 12
Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 13
Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 1
  • Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 2
  • Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 3
  • Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 4
  • Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 5
  • Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 6
  • Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 7
  • Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 8
  • Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 9
  • Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 10
  • Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 11
  • Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 12
  • Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 13
  • Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650733
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU)
2 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
да
Размеры в упаковке, см
48х28х22
Вес, кг.
1.34

Описание товара Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU)

Клавиатура проводная MSI Vigor GK30 White принадлежит к модельному ряду игровых устройств и выделяется красочной многоцветной подсветкой. Она обладает полноразмерной раскладкой и позволяет вводить комбинации из 6 клавиш одновременно. MSI Vigor GK30 White выполнена в элегантном белом корпусе. В конструкции реализована защита от воздействия влаги. Подставка под запястья повышает комфорт при продолжительных игровых сеансах. К компьютеру клавиатура подключается посредством кабеля с позолоченным коннектором USB и длиной 1.8 метра.

Отзывы о товаре Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
да
Описание
Клавиатура проводная MSI Vigor GK30 White принадлежит к модельному ряду игровых устройств и выделяется красочной многоцветной подсветкой. Она обладает полноразмерной раскладкой и позволяет вводить комбинации из 6 клавиш одновременно. MSI Vigor GK30 White выполнена в элегантном белом корпусе. В конструкции реализована защита от воздействия влаги. Подставка под запястья повышает комфорт при продолжительных игровых сеансах. К компьютеру клавиатура подключается посредством кабеля с позолоченным коннектором USB и длиной 1.8 метра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU) - данный товар вы можете купить по цене 2640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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