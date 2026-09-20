Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE ))
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE ))
Клавиатура A4TECH — это идеальный выбор для геймеров и пользователей, ценящих высокое качество и надежность. Эта механическая клавиатура оснащена 104 клавишами с линейными переключателями, которые обеспечивают быстрый и плавный отклик, что особенно важно в динамичных играх. Благодаря встроенной подсветке клавиш, вы сможете комфортно играть и работать даже в условиях недостаточного освещения. Обладая раскладкой ANSI и полноразмерным форматом, клавиатура A4TECH прекрасно подойдет для использования как с ПК, так и с ноутбуками. Ее стильный белый цвет придает устройству современный и элегантный вид, дополнительно украшая ваше рабочее место. Кроме того, клавиатура поддерживает функцию Hot Swap, позволяя легко менять переключатели без необходимости пайки, что упрощает процесс кастомизации и обслуживания устройства. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A и кабель длиной 1.8 метра обеспечивает стабильное и надежное соединение без задержек. Бренд A4Tech известен своим качеством и надежностью, и эта клавиатура не является исключением. Она станет отличным выбором как для ежедневной работы и серфинга в интернете, так и для увлекательных игровых сессий.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
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