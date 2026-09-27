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Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1)

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Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) - фото 1
Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) - фото 2
Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) - фото 3
Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) - фото 4
Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) - фото 5
Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) - фото 6
Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) - фото 7
Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) - фото 8
Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
  • Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) - фото 1
  • Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) - фото 2
  • Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) - фото 3
  • Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) - фото 4
  • Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) - фото 5
  • Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) - фото 6
  • Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) - фото 7
  • Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) - фото 8
  • Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 588734
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Клавиатуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х14х3
Вес, г.
750

Описание товара Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1)

Благодаря более тонким клавишным колпачкам и более коротким переключателям вы сможете наслаждаться естественным положением рук на низкопрофильной эргономичной игровой клавиатуре, которая позволяет работать и играть часами напролет без напряжения в суставах. Razer Ornata V3 X идеально подходит для тех, кто предпочитает более тихую и комфортную работу во время игры или набора текста. Клавишные колпачки этой клавиатуры долговечнее обычных, UV-покрытие обеспечивает устойчивость надписей к истиранию и защищает клавиши от износа при частом использовании.

Отзывы о товаре Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1)




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Клавиатуры
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря более тонким клавишным колпачкам и более коротким переключателям вы сможете наслаждаться естественным положением рук на низкопрофильной эргономичной игровой клавиатуре, которая позволяет работать и играть часами напролет без напряжения в суставах. Razer Ornata V3 X идеально подходит для тех, кто предпочитает более тихую и комфортную работу во время игры или набора текста. Клавишные колпачки этой клавиатуры долговечнее обычных, UV-покрытие обеспечивает устойчивость надписей к истиранию и защищает клавиши от износа при частом использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Razer Ornata V3 X (RZ03-04470800-R3R1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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