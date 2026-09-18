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Клавиатура+мышь Oklick 621M IRU клав:черный мышь:черный USB купить с доставкой в Москве
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Клавиатура+мышь Oklick 621M IRU клав:черный мышь:черный USB

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Клавиатура+мышь Oklick 621M IRU клав:черный мышь:черный USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325239
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
20х12х3
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура+мышь Oklick 621M IRU клав:черный мышь:черный USB

Классический вариант комплекта (клавиатура+мышь) OKLICK 621M IRU отлично впишется в офисную обстановку. Кроме того, он прекрасно будет смотреться в домашних условиях на рабочем столе. Полноразмерная клавиатура имеет мембранный механизм, который обеспечивает мягкое и бесшумное нажатие на клавиши. Она оснащена хорошей устойчивостью к влаге, что значительно продлевает срок эксплуатации. Имеется цифровой блок для обработки чисел. Мышь с максимальным разрешением сенсора 1200 dpi гарантирует точное наведение курсора. Ее конструкция оборудована 2 кнопками, а также колесом прокрутки. Стильный комплект (клавиатура+мышь) OKLICK 621M IRU имеет единое дизайнерское решение. Кроме того, обладает проводным видом подключения при помощи интерфейса USB.

Отзывы о товаре Клавиатура+мышь Oklick 621M IRU клав:черный мышь:черный USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Описание
Классический вариант комплекта (клавиатура+мышь) OKLICK 621M IRU отлично впишется в офисную обстановку. Кроме того, он прекрасно будет смотреться в домашних условиях на рабочем столе. Полноразмерная клавиатура имеет мембранный механизм, который обеспечивает мягкое и бесшумное нажатие на клавиши. Она оснащена хорошей устойчивостью к влаге, что значительно продлевает срок эксплуатации. Имеется цифровой блок для обработки чисел. Мышь с максимальным разрешением сенсора 1200 dpi гарантирует точное наведение курсора. Ее конструкция оборудована 2 кнопками, а также колесом прокрутки. Стильный комплект (клавиатура+мышь) OKLICK 621M IRU имеет единое дизайнерское решение. Кроме того, обладает проводным видом подключения при помощи интерфейса USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура+мышь Oklick 621M IRU клав:черный мышь:черный USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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