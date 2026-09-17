Клавиатура A4Tech Bloody B318 черный
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 66038
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
да
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
35х15х4
Вес, кг.
1.42
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B318 черный
проводная клавиатура, интерфейс USB, для настольного компьютера, классическая конструкция, клавиш: 104
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Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
да
Тип подключения
проводное
проводная клавиатура, интерфейс USB, для настольного компьютера, классическая конструкция, клавиш: 104
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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